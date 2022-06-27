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سوريا.. زيادة سعر عبوات المياه مرتين خلال 24 ساعة
سوريا.. زيادة سعر عبوات المياه مرتين خلال 24 ساعة
رفعت الشركة العامة لتعبئة المياه في سوريا أسعار عبوات المياه للمرة الثانية خلال 24 ساعة. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T09:03+0000
2022-06-27T09:03+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال المدير العام للشركة بسام علي، أن زيادة الأسعار مردها رفع قيمة الكهرباء إضافة إلى زيادة التكاليف التشغيلية وزيادة أسعار المواد الأولية وصعوبة تأمين المستورد منها خاصة (الحبيبات).وأشار علي إلى أن الشركة ذات طابع اقتصادي ومن غير المسموح لها بالخسارة، كما أنها تسلّم إنتاجها كاملا لـ "السورية للتجارة" بنسبة 70‎% و"الاجتماعية العسكرية" بنسبة 30‎%، وفقا لصحيفة "الوطن" السورية.وكانت الشركة العامة لتعبئة المياه قد أصدرت قرارين رفعت بموجبهما سعر المياه المعبأة من معامل وزارة الصناعة، حيث جاء القرار الأول بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2022، فيما صدر القرار الثاني في اليوم التالي 24 يونيو/حزيران 2022.ويشار إلى أن المؤسسة العامة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة الصناعة، كانت قد رفعت سعر عبوات مياه الشرب لدى كل من شركة التعبئة وبائعي الجملة والمفرق في شباط/فبراير الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/إنقاذ-15-بحارا-سوريا-في-أثناء-غرق-سفينتهم-قبالة-الشواطئ-الهندية-1064049536.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

سوريا.. زيادة سعر عبوات المياه مرتين خلال 24 ساعة

09:03 GMT 27.06.2022
CC0 / congerdesign / زجاجة مياه
زجاجة مياه - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
CC0 / congerdesign /
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رفعت الشركة العامة لتعبئة المياه في سوريا أسعار عبوات المياه للمرة الثانية خلال 24 ساعة.
وقال المدير العام للشركة بسام علي، أن زيادة الأسعار مردها رفع قيمة الكهرباء إضافة إلى زيادة التكاليف التشغيلية وزيادة أسعار المواد الأولية وصعوبة تأمين المستورد منها خاصة (الحبيبات).
وأشار علي إلى أن الشركة ذات طابع اقتصادي ومن غير المسموح لها بالخسارة، كما أنها تسلّم إنتاجها كاملا لـ "السورية للتجارة" بنسبة 70‎% و"الاجتماعية العسكرية" بنسبة 30‎%، وفقا لصحيفة "الوطن" السورية.
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وكانت الشركة العامة لتعبئة المياه قد أصدرت قرارين رفعت بموجبهما سعر المياه المعبأة من معامل وزارة الصناعة، حيث جاء القرار الأول بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2022، فيما صدر القرار الثاني في اليوم التالي 24 يونيو/حزيران 2022.
ويشار إلى أن المؤسسة العامة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة الصناعة، كانت قد رفعت سعر عبوات مياه الشرب لدى كل من شركة التعبئة وبائعي الجملة والمفرق في شباط/فبراير الماضي.
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