https://arabic.sputniknews.com/20220627/صحيفة-ألمانية-تتوقع-فخا-جديدا-للاقتصاد-الغربي-هذه-المرة-في-الفناء-الخلفي-لأمريكا--1064272179.html
صحيفة ألمانية تتوقع فخا جديدا للاقتصاد الغربي.. هذه المرة في الفناء الخلفي لأمريكا
صحيفة ألمانية تتوقع فخا جديدا للاقتصاد الغربي.. هذه المرة في الفناء الخلفي لأمريكا
نشرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية مقالا مطولا، أوضحت من خلاله أنه على الاقتصاد الغربي الاستعداد لفخ اقتصادي جديد في سوق المواد الخام. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T07:48+0000
2022-06-27T07:48+0000
2022-06-27T07:48+0000
اقتصاد
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ويشير المقال إلى أن بوليفيا لديها أكبر احتياطي من رواسب الليثيوم في العالم، وتبحث عن شركاء تجاريين يساعدونها في استخراج المواد الخام المستخدمة على نطاق واسع في إنتاج السيارات الكهربائية، وأكد المقال أن روسيا واحدة من أقوى المتنافسين.يعتقد مؤلف المقال أن روسيا لديها الآن فرصة جيدة للنجاح في لعبة "بوكر الليثيوم"، وإذا نجحت موسكو في ذلك، فقد يكون لأوروبا، بالإضافة إلى النفط والغاز، اعتماد إضافي على موسكو في سوق المواد الخام.وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تمتلك بوليفيا أكبر احتياطيات الليثيوم في العالم "21 مليون طن". متفوقة على الأرجنتين وتشيلي، كما يؤكد المقال.وختم المقال: "إذا تمكنت روسيا من السيطرة على رواسب الليثيوم في بوليفيا، فإنها ستضع نفسها في وضع مفيد للغاية بسبب أهمية هذه المواد للاقتصاد الحديث".
https://arabic.sputniknews.com/20210824/روساتوم-ننظر-لمشاريع-الليثيوم-كنشاط-اقتصادي-واعد-في-المستقبل-1049921413.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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اقتصاد
صحيفة ألمانية تتوقع فخا جديدا للاقتصاد الغربي.. هذه المرة في الفناء الخلفي لأمريكا
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نشرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية مقالا مطولا، أوضحت من خلاله أنه على الاقتصاد الغربي الاستعداد لفخ اقتصادي جديد في سوق المواد الخام.
ويشير المقال إلى أن بوليفيا لديها أكبر احتياطي من رواسب الليثيوم في العالم، وتبحث عن شركاء تجاريين يساعدونها في استخراج المواد الخام المستخدمة على نطاق واسع في إنتاج السيارات الكهربائية، وأكد المقال أن روسيا واحدة من أقوى المتنافسين.
يعتقد مؤلف المقال أن روسيا لديها الآن فرصة جيدة للنجاح في لعبة "بوكر الليثيوم"، وإذا نجحت موسكو في ذلك، فقد يكون لأوروبا، بالإضافة إلى النفط والغاز، اعتماد إضافي على موسكو في سوق المواد الخام.
وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تمتلك بوليفيا أكبر احتياطيات الليثيوم في العالم "21 مليون طن". متفوقة على الأرجنتين وتشيلي، كما يؤكد المقال
.
وختم المقال: "إذا تمكنت روسيا من السيطرة على رواسب الليثيوم في بوليفيا، فإنها ستضع نفسها في وضع مفيد للغاية بسبب أهمية هذه المواد للاقتصاد الحديث".