https://arabic.sputniknews.com/20220627/عشية-يوم-الفخر-إسبانيا-تقدم-مشروع-قانون-حقوق-المتحولين-جنسيا-1064304586.html
عشية يوم "الفخر".. إسبانيا تقدم مشروع قانون حقوق المتحولين جنسيا
عشية يوم "الفخر".. إسبانيا تقدم مشروع قانون حقوق المتحولين جنسيا
قدمت الحكومة الإسبانية مشروع قانون بشأن حقوق المتحولين جنسيا اليوم الاثنين لتقديمه إلى البرلمان هذا الصيف للسماح لأي شخص يزيد عمره عن 16 عاما بتغيير الجنس... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T14:20+0000
2022-06-27T14:20+0000
2022-06-27T14:20+0000
العالم
إسبانيا
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وإذا ما تم تبني هذا التشريع، فسوف يجعل إسبانيا واحدة من الدول القليلة في أوروبا التي تسمح بتقرير المصير بين الجنسينن وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP".وقالت وزيرة المساواة إيرين مونتيرو بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون: "لقد وافقنا على القراءة الثانية لقانون حقوق المتحولين والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والخناثى والذي سيُعرض الآن على البرلمان قبل الصيف".وقالت: "نحن مرة أخرى في المقدمة ومرجعية دولية في الدفاع عن حقوق مجتمع "الميم" (LGBTI ) ولا سيما في الدفاع عن حقوق المتحولين جنسياً".وبما يخص التحرك لوقف تصنيف الحالات المرتبطة بالتحول الجنسي على أنها اضطرابات عقلية وسلوكية، أشارت مونتيرو إلى أنه تمت الموافقة على القانون لأول مرة قبل عام، ويعني القانون المقترح أن أي إسباني يزيد عمره عن 16 عاما "سيكون قادرا على التقدم بطلب لتغيير جنسه في مكتب السجل المدني"، وسيكونون قادرين أيضا على تغيير الاسم الأول.ويعمل مشروع القانون بشكل فعال على تبسيط إجراءات تغيير الجنس في وثائق الهوية الرسمية، مما يسمح لمقدم الطلب بطلب التغيير على أساس بيان بسيط، وإلغاء شرط التقرير الطبي الذي يشهد على اضطراب الهوية الجنسية أو إثبات العلاج الهرموني.وأضافت أنه بموجب القانون الجديد، يجب استكمال إجراءات إعادة التسجيل "في غضون أربعة أشهر على الأكثر".ويسمح مشروع القانون لمن لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما بإجراء التغيير ولكن فقط في ظل ظروف معينة، حيث أوضحت وزيرة المساواة أنه"بين سن 14 و 16 عاما، سيتطلب الإجراء إذنا من الوالدين؛ بين سن 12 و 14 عاما، يمكن تنفيذ الإجراء من خلال إجراءات قانونية طوعية".وقالت: إن "ذلك سيعني أيضا أن الأطفال المتحولين دون سن 12 عاما "سيتمكنون من تغيير اسمهم على بطاقة الهوية الخاصة بهم"، دون أن توضح كيف ستعمل مثل هذه الإجراءات.
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العالم, إسبانيا
عشية يوم "الفخر".. إسبانيا تقدم مشروع قانون حقوق المتحولين جنسيا
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قدمت الحكومة الإسبانية مشروع قانون بشأن حقوق المتحولين جنسيا اليوم الاثنين لتقديمه إلى البرلمان هذا الصيف للسماح لأي شخص يزيد عمره عن 16 عاما بتغيير الجنس بسهولة في وثائق الهوية الخاصة به عشية يوم "الفخر" الدولي.
وإذا ما تم تبني هذا التشريع، فسوف يجعل إسبانيا واحدة من الدول القليلة في أوروبا التي تسمح بتقرير المصير بين الجنسينن وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP".
وقالت وزيرة المساواة إيرين مونتيرو بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون: "لقد وافقنا على القراءة الثانية لقانون حقوق المتحولين والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والخناثى والذي سيُعرض الآن على البرلمان قبل الصيف".
وقالت: "نحن مرة أخرى في المقدمة ومرجعية دولية في الدفاع عن حقوق مجتمع "الميم" (LGBTI ) ولا سيما في الدفاع عن حقوق المتحولين جنسياً".
وبما يخص التحرك لوقف تصنيف الحالات المرتبطة بالتحول الجنسي على أنها اضطرابات عقلية وسلوكية، أشارت مونتيرو إلى أنه تمت الموافقة على القانون لأول مرة قبل عام، ويعني القانون المقترح أن أي إسباني يزيد عمره عن 16 عاما "سيكون قادرا على التقدم بطلب لتغيير جنسه في مكتب السجل المدني"، وسيكونون قادرين أيضا على تغيير الاسم الأول.
ويعمل مشروع القانون بشكل فعال على تبسيط إجراءات تغيير الجنس في وثائق الهوية الرسمية، مما يسمح لمقدم الطلب بطلب التغيير على أساس بيان بسيط، وإلغاء شرط التقرير الطبي الذي يشهد على اضطراب الهوية الجنسية أو إثبات العلاج الهرموني.
وأضافت أنه بموجب القانون الجديد، يجب استكمال إجراءات إعادة التسجيل "في غضون أربعة أشهر على الأكثر".
ويسمح مشروع القانون لمن لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما بإجراء التغيير ولكن فقط في ظل ظروف معينة، حيث أوضحت وزيرة المساواة أنه"بين سن 14 و 16 عاما، سيتطلب الإجراء إذنا من الوالدين؛ بين سن 12 و 14 عاما، يمكن تنفيذ الإجراء من خلال إجراءات قانونية طوعية".
وقالت: إن "ذلك سيعني أيضا أن الأطفال المتحولين دون سن 12 عاما "سيتمكنون من تغيير اسمهم على بطاقة الهوية الخاصة بهم"، دون أن توضح كيف ستعمل مثل هذه الإجراءات.