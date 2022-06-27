https://arabic.sputniknews.com/20220627/عملاق-التكنولوجيا-التايواني-يعلن-بناء-مصنع-في-أمريكا-بـ-5-مليارات-دولار-لإنتاج-أشباه-الموصلات-1064318936.html
عملاق التكنولوجيا التايواني يعلن بناء مصنع في أمريكا بـ 5 مليارات دولار لإنتاج أشباه الموصلات
عملاق التكنولوجيا التايواني يعلن بناء مصنع في أمريكا بـ 5 مليارات دولار لإنتاج أشباه الموصلات
كشفت شركة "غلوبال وافرس"، وهي شركة تكنولوجيا مقرها تايوان، اليوم الاثنين، عن خطة لبناء مصنع بقيمة 5 مليارات دولار في شيرمان، بولاية تكساس الأمريكية، لتصنيع... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T19:34+0000
2022-06-27T19:34+0000
2022-06-27T19:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تايوان
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ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن شركة رقائق السيليكون العالمية لأشباه الموصلات ومقرها تايوان، غلوبال وافرس، أكدت أنها تخطط لبناء أحدث مصنع لرقائق السيليكون بحجم 300 ملم [12 بوصة] في شيرمان، تكساس، متوقعة أن يبدأ البناء في وقت لاحق من هذا العام.وحسب بيان الشركة سيكون المجمع الجديد، وهو الأول من نوعه الذي شهدته الولايات المتحدة منذ 20 عامًا، قادرًا على تصنيع ما يصل إلى 1.2 مليون رقاقة في الشهر بعد مراحل متعددة من تركيب المعدات، بما يتماشى مع طلب السوق، ويمكن أن يدعم ما يصل إلى 1500 وظيفة.ورحبت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو في نفس البيان بالمشروع الجديد كخطوة حاسمة في إعادة بناء سلسلة التوريد المحلية لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة.وقالت الشركة إن رقائق السيليكون مقاس 12 بوصة هي الأساس الأساسي لجميع عمليات إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة.يأتي هذا الإعلان وسط نقص عالمي في أشباه الموصلات أثر على الشركات الأمريكية بشدة في عدد من القطاعات بما في ذلك السيارات والإلكترونيات وتوليد الطاقة وحتى المعدات الحيوية المتخصصة مثل الأجهزة الطبية وغيرها.وسيسهم الاستثمار، الذي سيحصل على دعم الحكومة الأمريكية في حالة تمرير الكونغرس للتشريعات المعلقة، في جهود الولايات المتحدة لتعزيز الإنتاج المحلي لأشباه الموصلات المتقدمة وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال توفير المواد لشركات مثل "إنتل غروب"، وشركة صناعة أشباه الموصلات التايوانية.يشار إلى أن تقارير إعلامية كانت قد أكدت أن النقص في الرقائق الدقيقة كلف الاقتصاد الأمريكي 240 مليار دولار في عام 2021. في وقت سابق من يونيو/حزيران، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تقرير إن تعطل المعروض من الرقائق الدقيقة والسلع منذ الانتعاش الاقتصادي الذي أعقب تفشي فيروس كورونا 2020 أدى أيضًا إلى نمو غير عادي في الأسعار.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/تقارير-سامسونغ-تستعد-للإعلان-عن-مصنع-رقائق-بقيمة-17-مليار-دولار-في-أمريكا-1052424590.html
https://arabic.sputniknews.com/20211124/أمريكا-تثير-غضب-الصين-بخطوة-جديدة-تجاه-تايوان-1052882855.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان
عملاق التكنولوجيا التايواني يعلن بناء مصنع في أمريكا بـ 5 مليارات دولار لإنتاج أشباه الموصلات
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كشفت شركة "غلوبال وافرس"، وهي شركة تكنولوجيا مقرها تايوان، اليوم الاثنين، عن خطة لبناء مصنع بقيمة 5 مليارات دولار في شيرمان، بولاية تكساس الأمريكية، لتصنيع رقائق السيليكون، وهي مادة رئيسية تستخدم في إنتاج أشباه الموصلات.
ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست
"، فإن شركة رقائق السيليكون العالمية لأشباه الموصلات ومقرها تايوان، غلوبال وافرس، أكدت أنها تخطط لبناء أحدث مصنع لرقائق السيليكون بحجم 300 ملم [12 بوصة] في شيرمان، تكساس، متوقعة أن يبدأ البناء في وقت لاحق من هذا العام.
23 نوفمبر 2021, 11:27 GMT
وحسب بيان الشركة سيكون المجمع الجديد، وهو الأول من نوعه الذي شهدته الولايات المتحدة منذ 20 عامًا، قادرًا على تصنيع ما يصل إلى 1.2 مليون رقاقة في الشهر بعد مراحل متعددة من تركيب المعدات
، بما يتماشى مع طلب السوق، ويمكن أن يدعم ما يصل إلى 1500 وظيفة.
ورحبت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو في نفس البيان بالمشروع الجديد كخطوة حاسمة في إعادة بناء سلسلة التوريد المحلية لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
وقال بيان صادر عن البيت الأبيض إن شركة غلوبال وافرس ستستثمر 5 مليارات دولار لبناء المصنع، واصفا الحدث بأنه "نقطة تحول" في سلسلة توريد أشباه الموصلات بالنسبة لأمريكا.
وقالت الشركة إن رقائق السيليكون مقاس 12 بوصة هي الأساس الأساسي لجميع عمليات إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة.
يأتي هذا الإعلان وسط نقص عالمي في أشباه الموصلات
أثر على الشركات الأمريكية بشدة في عدد من القطاعات بما في ذلك السيارات والإلكترونيات وتوليد الطاقة وحتى المعدات الحيوية المتخصصة مثل الأجهزة الطبية وغيرها.
24 نوفمبر 2021, 10:08 GMT
وسيسهم الاستثمار، الذي سيحصل على دعم الحكومة الأمريكية في حالة تمرير الكونغرس للتشريعات المعلقة، في جهود الولايات المتحدة لتعزيز الإنتاج المحلي لأشباه الموصلات المتقدمة وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال توفير المواد لشركات مثل "إنتل غروب"، وشركة صناعة أشباه الموصلات التايوانية.
وقد تعهدت الشركات المصنعة الرائدة لأشباه الموصلات باستثمارات كبيرة في مصانع أمريكية جديدة لتصنيع رقائق لتلبية الطلب القوي، وتخفيف النقص الذي عطل إنتاج مجموعة من المنتجات، بما في ذلك السيارات.
يشار إلى أن تقارير إعلامية كانت قد أكدت أن النقص في الرقائق الدقيقة كلف الاقتصاد الأمريكي 240 مليار دولار في عام 2021. في وقت سابق من يونيو/حزيران، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تقرير إن تعطل المعروض
من الرقائق الدقيقة والسلع منذ الانتعاش الاقتصادي الذي أعقب تفشي فيروس كورونا 2020 أدى أيضًا إلى نمو غير عادي في الأسعار.