https://arabic.sputniknews.com/20220627/غانتس-يؤكد-وجود-تحالف-دفاع-جوي-مع-شركاء-إقليميين-لم-يحددهم-ويتحدث-عن-إيران-1064311276.html
غانتس يؤكد وجود تحالف دفاع جوي مع شركاء إقليميين لم يحددهم... ويتحدث عن إيران
غانتس يؤكد وجود تحالف دفاع جوي مع شركاء إقليميين لم يحددهم... ويتحدث عن إيران
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، ما كشف عنه الأسبوع الماضي من وجود تحالف دفاع جوي مع شركاء إقليميين لم يحددهم. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T16:17+0000
2022-06-27T16:17+0000
2022-06-27T16:17+0000
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وقال غانتس للصحفيين يوم الاثنين: "هناك أبعاد إضافية (للتعاون) في مجال العمليات" دون أن يحدد تفاصيل.اقرأ تفاصيل أول اتفاق مبدئي حول إنشاء "تحالف" عسكري يجمع إسرائيل ودولا عربيةوشدد على أن بلاده ستعمل مع القوى العالمية للتأثير على أي اتفاق قد ينبثق عن مفاوضاتها النووية مع إيران.ومن المتوقع أن تستأنف إيران والولايات المتحدة المحادثات غير المباشرة خلال الأيام المقبلة وسط جهود الاتحاد الأوروبي لكسر الجمود في المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.وإسرائيل ليست طرف في المفاوضات لكن مخاوفها من النتائج وتهديداتها التي تطلقها منذ فترة طويلة بأنها قد تقوم بعمل عسكري منفرد ضد إيران تشكل ثقلا على كاهل العواصم الغربية.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/غانتس-نتعامل-مع-التهديد-الإيراني-بوصفه-القضية-الاستراتيجية-الأهم-والأكثر-إلحاحا-لأمن-إسرائيل-1064249370.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, العالم
غانتس يؤكد وجود تحالف دفاع جوي مع شركاء إقليميين لم يحددهم... ويتحدث عن إيران
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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، ما كشف عنه الأسبوع الماضي من وجود تحالف دفاع جوي مع شركاء إقليميين لم يحددهم.
وقال غانتس للصحفيين يوم الاثنين: "هناك أبعاد إضافية (للتعاون) في مجال العمليات" دون أن يحدد تفاصيل.
وشدد على أن بلاده ستعمل مع القوى العالمية للتأثير على أي اتفاق قد ينبثق عن مفاوضاتها النووية مع إيران.
وأوضح أنه "مع الاستئناف المتوقع أو المحتمل للمحادثات النووية، سنواصل العمل مع الولايات المتحدة ودول أخرى من أجل توضيح موقفنا والتأثير على صياغة الاتفاق.. إذا تم التوصل لأي اتفاق".
وأضاف: "سيكون من المناسب توضيح أن إسرائيل لا تعارض الاتفاق النووي في حد ذاته بل تعارض التوصل إلى اتفاق سيئ".
ومن المتوقع أن تستأنف إيران والولايات المتحدة المحادثات غير المباشرة خلال الأيام المقبلة وسط جهود الاتحاد الأوروبي لكسر الجمود في المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وإسرائيل ليست طرف في المفاوضات لكن مخاوفها من النتائج وتهديداتها التي تطلقها منذ فترة طويلة بأنها قد تقوم بعمل عسكري منفرد ضد إيران تشكل ثقلا على كاهل العواصم الغربية.