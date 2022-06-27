https://arabic.sputniknews.com/20220627/غلاف-صحيفة-إسبانية-يثير-جدلا-واسعا-وانتقادات-بسبب-صورة-للاعبين-من-أصول-أفريقية-1064309150.html
غلاف صحيفة إسبانية يثير جدلا واسعا وانتقادات بسبب صورة للاعبين من أصول أفريقية
غلاف صحيفة إسبانية يثير جدلا واسعا وانتقادات بسبب صورة للاعبين من أصول أفريقية
أثارت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية جدلا واسعا على مواقع التواصل إثر نشرها غلافا بعنوان "القوة الأفريقية" لريال مدريد. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T15:25+0000
2022-06-27T15:25+0000
2022-06-27T15:25+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062832444_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1dd891e896e0d68ee5d337d555816492.jpg
الغلاف عبارة عن صورة مركبة يظهر فيها 6 لاعبين على خلفية خريطة أفريقيا، في إشارة لما سمته "جذور" هؤلاء اللاعبين.اللاعبون الذين تصدروا الغلاف هم: الفرنسي من أصل جزائري كريم بنزيما، المولود في مدينة ليون، والنمساوي دافيد ألابا المولود في فيينا من والد نيجيري وأم فلبينية والألماني أنتونيو روديغر المولود في برلين من أب ألماني وأم سيراليونية، وفيرلان ميندي ذو الأصول السنغالية، وإدواردو كامافينغا الذي ولد في الكونغو الديمقراطية قبل السفر إلى فرنسا في الثانية من عمره، ولاعب الوسط الفرنسي الدولي أوريليان تشواميني، المولود في شمال فرنسا من والدين كاميرونيين.وأثار هذا الغلاف تعليقات عديدة، غالبيتها منددة، وجدلا محتدما على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لكون جل اللاعبين المذكورين في الصورة المركبة أوروبيين (مولودين في أوروبا) عدا كامفينغا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062832444_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_2d18e9292145e978fa2c3a2d9ade9cee.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
غلاف صحيفة إسبانية يثير جدلا واسعا وانتقادات بسبب صورة للاعبين من أصول أفريقية
تابعنا عبر
أثارت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية جدلا واسعا على مواقع التواصل إثر نشرها غلافا بعنوان "القوة الأفريقية" لريال مدريد.
الغلاف عبارة عن صورة مركبة يظهر فيها 6 لاعبين على خلفية خريطة أفريقيا، في إشارة لما سمته "جذور" هؤلاء اللاعبين.
اللاعبون الذين تصدروا الغلاف هم: الفرنسي من أصل جزائري كريم بنزيما، المولود في مدينة ليون، والنمساوي دافيد ألابا المولود في فيينا من والد نيجيري وأم فلبينية والألماني أنتونيو روديغر المولود في برلين من أب ألماني وأم سيراليونية، وفيرلان ميندي ذو الأصول السنغالية، وإدواردو كامافينغا الذي ولد في الكونغو الديمقراطية قبل السفر إلى فرنسا في الثانية من عمره، ولاعب الوسط الفرنسي الدولي أوريليان تشواميني، المولود في شمال فرنسا من والدين كاميرونيين.
وأثار هذا الغلاف تعليقات عديدة، غالبيتها منددة، وجدلا محتدما على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لكون جل اللاعبين المذكورين في الصورة المركبة أوروبيين (مولودين في أوروبا) عدا كامفينغا.