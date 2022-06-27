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https://arabic.sputniknews.com/20220627/غلاف-صحيفة-إسبانية-يثير-جدلا-واسعا-وانتقادات-بسبب-صورة-للاعبين-من-أصول-أفريقية-1064309150.html
غلاف صحيفة إسبانية يثير جدلا واسعا وانتقادات بسبب صورة للاعبين من أصول أفريقية
غلاف صحيفة إسبانية يثير جدلا واسعا وانتقادات بسبب صورة للاعبين من أصول أفريقية
أثارت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية جدلا واسعا على مواقع التواصل إثر نشرها غلافا بعنوان "القوة الأفريقية" لريال مدريد. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T15:25+0000
2022-06-27T15:25+0000
رياضة
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الغلاف عبارة عن صورة مركبة يظهر فيها 6 لاعبين على خلفية خريطة أفريقيا، في إشارة لما سمته "جذور" هؤلاء اللاعبين.اللاعبون الذين تصدروا الغلاف هم: الفرنسي من أصل جزائري كريم بنزيما، المولود في مدينة ليون، والنمساوي دافيد ألابا المولود في فيينا من والد نيجيري وأم فلبينية والألماني أنتونيو روديغر المولود في برلين من أب ألماني وأم سيراليونية، وفيرلان ميندي ذو الأصول السنغالية، وإدواردو كامافينغا الذي ولد في الكونغو الديمقراطية قبل السفر إلى فرنسا في الثانية من عمره، ولاعب الوسط الفرنسي الدولي أوريليان تشواميني، المولود في شمال فرنسا من والدين كاميرونيين.وأثار هذا الغلاف تعليقات عديدة، غالبيتها منددة، وجدلا محتدما على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لكون جل اللاعبين المذكورين في الصورة المركبة أوروبيين (مولودين في أوروبا) عدا كامفينغا.
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رياضة

غلاف صحيفة إسبانية يثير جدلا واسعا وانتقادات بسبب صورة للاعبين من أصول أفريقية

15:25 GMT 27.06.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLISفينيسيوس يسجل هدف مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت 28 مايو 2022
فينيسيوس يسجل هدف مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت 28 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLIS
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أثارت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية جدلا واسعا على مواقع التواصل إثر نشرها غلافا بعنوان "القوة الأفريقية" لريال مدريد.
الغلاف عبارة عن صورة مركبة يظهر فيها 6 لاعبين على خلفية خريطة أفريقيا، في إشارة لما سمته "جذور" هؤلاء اللاعبين.
اللاعبون الذين تصدروا الغلاف هم: الفرنسي من أصل جزائري كريم بنزيما، المولود في مدينة ليون، والنمساوي دافيد ألابا المولود في فيينا من والد نيجيري وأم فلبينية والألماني أنتونيو روديغر المولود في برلين من أب ألماني وأم سيراليونية، وفيرلان ميندي ذو الأصول السنغالية، وإدواردو كامافينغا الذي ولد في الكونغو الديمقراطية قبل السفر إلى فرنسا في الثانية من عمره، ولاعب الوسط الفرنسي الدولي أوريليان تشواميني، المولود في شمال فرنسا من والدين كاميرونيين.
وأثار هذا الغلاف تعليقات عديدة، غالبيتها منددة، وجدلا محتدما على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لكون جل اللاعبين المذكورين في الصورة المركبة أوروبيين (مولودين في أوروبا) عدا كامفينغا.
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