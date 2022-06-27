https://arabic.sputniknews.com/20220627/فاقد-بصر-يحطم-أرقاما-قياسية-في-موسوعة-غينيس-فيديو-1064291696.html

فاقد بصر يحطم أرقاما قياسية في موسوعة غينيس.. فيديو

فاقد بصر يحطم أرقاما قياسية في موسوعة غينيس.. فيديو

حطم متزلج ياباني فقد 95% من بصره بسبب المرض رقمين قياسيين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال أداء 33 قفزة أولية في دقيقة واحدة وهو معصوب العينين، ثم 122... 27.06.2022, سبوتنيك عربي

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العالم

متزلج

نادي الفيديو

موسوعة غينيس

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قال روزي أوشي، الذي فقد معظم بصره بسبب مرض التهاب الشبكية الصباغي، إنه بدأ في التزلج على الألواح في سن 14 عاما، وبدأ يفقد قدرته على الرؤية بوضوح بعد بضع سنوات فقطـ بحسب موقع "upi".وصرح لموسوعة غينيس للأرقام القياسية: "كلما فقدت بصرك أكثر، خسرت المزيد من الحيل. اختفت كل الحيل التي عملت بجد للحصول عليها... فقط لأنك لا تستطيع الرؤية".وأضاف أوشي أنه رغم ذلك عمل على مضاعفة جهوده وتدرب على التزلج مع أصدقائه بينما كان بصره يتدهور، "لا يمكنني تغيير حقيقة أنني مصاب بمرض، لذلك اعتقدت أنني سأضطر إلى التعايش معه".وبشأن التدريبات، أوضح المتزلج الياباني أنه تسبب في إجهاد ظهره قبل أيام قليلة من محاولته الوصول لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، لكنه تمكن من تحطيم الرقم القياسي لمعظم ألعاب التزلج على الجليد في دقيقة واحدة معصوب العينين من خلال إكمال 33 من الحيل.وعبر أوشي عن فرحته بالإنجاز قائلا "كنت ألهث بالفعل لالتقاط أنفاسي في أقل من 30 ثانية. لم أستطع إلا أن أضحك لأنني لم أكن حتى في منتصف الطريق. لم أكن أعرف عدد المرات التي تمكنت فيها، لكن كل ما أعرفه هو أن ساقي متيبستان للغاية الآن".

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, متزلج, نادي الفيديو, موسوعة غينيس