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https://arabic.sputniknews.com/20220627/فلسطيني-يمارس-رياضة-كرة-القدم-الاستعراضية-بمهارة-بين-أزقة-مخيمات-اللجوء-في-قطاع-غزة-1064292363.html
فلسطيني يمارس رياضة كرة القدم الاستعراضية بمهارة بين أزقة مخيمات اللجوء في قطاع غزة
فلسطيني يمارس رياضة كرة القدم الاستعراضية بمهارة بين أزقة مخيمات اللجوء في قطاع غزة
بين أزقة مخيم جباليا شرقي مدينة غزة، يمارس الفلسطيني إبراهيم النعامي رياضة كرة القدم الاستعراضية بمهارة كبيرة، ويلفت أنظار المارين بجواره وهم يشاهدونه يتحكم... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T11:12+0000
2022-06-27T11:22+0000
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بدأ إبراهيم بممارسة كرة القدم الجماعية لكنه لم يوفق في الاحتراف في أحد الأندية في قطاع غزة، فانتقل الى ممارسة كرة القدم الاستعراضية. يبدأ إبراهيم منذ الصباح في ممارسة هوايته الاستعراضية ويشاهده أهالي المخيم وهو يتحكم بالكرة بطريقة جميلة مبهرة وبشكل يثير الإعجاب، ورغم الصعوبات التي تواجهها من خلال عدم وجود أندية ترعى هذه الموهبة وكذلك عدم وجود داعمين حقيقين سوى الدعم المعنوي الذي يتلقاه من أقاربه واصدقائه وأهالي المخيم، يقول إبراهيم: "هذه الرياضة جديدة على قطاع غزة، مما سبب قلة الداعمين لها، ولكني أسعى لنشرها من خلال التعرف على الموهوبين بالكرة الاستعراضية في القطاع كي نشكل فريقا يعرض مواهبنا أمام الناس، وكذلك كي نمثل فلسطين في الخارج".هذه الرياضة تساعد إبراهيم في تفريغ الطاقة السلبية التي يشعر بها من خلال ما يعانيه وباقي الغزيين من حصار وبطالة، بالإضافة إلى كونها موهبة يطمح لتحقيق ذاته من خلالها، لذلك يمارسها لعدة ساعات يومياً، كي يتطور ويصبح جاهزاً لتمثيل فلسطين في البطولات الدولية.
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تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, رياضة

فلسطيني يمارس رياضة كرة القدم الاستعراضية بمهارة بين أزقة مخيمات اللجوء في قطاع غزة

11:12 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 11:22 GMT 27.06.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطيني يمارس رياضة كرة القدم الاستعراضية بمهارة بين ازقة مخيمات اللجوء في قطاع غزة
فلسطيني يمارس رياضة كرة القدم الاستعراضية بمهارة بين ازقة مخيمات اللجوء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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بين أزقة مخيم جباليا شرقي مدينة غزة، يمارس الفلسطيني إبراهيم النعامي رياضة كرة القدم الاستعراضية بمهارة كبيرة، ويلفت أنظار المارين بجواره وهم يشاهدونه يتحكم بالكرة بطريقة جميلة دون أن يتركها تلامس الأرض.
بدأ إبراهيم بممارسة كرة القدم الجماعية لكنه لم يوفق في الاحتراف في أحد الأندية في قطاع غزة، فانتقل الى ممارسة كرة القدم الاستعراضية.
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطيني يمارس رياضة كرة القدم الاستعراضية بمهارة بين ازقة مخيمات اللجوء في قطاع غزة
فلسطيني يمارس رياضة كرة القدم الاستعراضية بمهارة بين ازقة مخيمات اللجوء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
فلسطيني يمارس رياضة كرة القدم الاستعراضية بمهارة بين ازقة مخيمات اللجوء في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat

ويقول لوكالة "سبوتنيك": "لقد اكتشفت أن لدي موهبة في التحكم بالكرة بثبات ولمدة طويلة، وسعيت لتنمية مهارتي من خلال متابعة نجوم كرة القدم العالمين أمثال اللاعب البرازيلي رونالدينو، واستفدت بمهارات جديدة، ليتشكل أسلوب خاص بي في هذه الرياضة التي أطمح أن احقق من خلالها حلمي على المستوى المحلي والدولي".

يبدأ إبراهيم منذ الصباح في ممارسة هوايته الاستعراضية ويشاهده أهالي المخيم وهو يتحكم بالكرة بطريقة جميلة مبهرة وبشكل يثير الإعجاب، ورغم الصعوبات التي تواجهها من خلال عدم وجود أندية ترعى هذه الموهبة وكذلك عدم وجود داعمين حقيقين سوى الدعم المعنوي الذي يتلقاه من أقاربه واصدقائه وأهالي المخيم، يقول إبراهيم: "هذه الرياضة جديدة على قطاع غزة، مما سبب قلة الداعمين لها، ولكني أسعى لنشرها من خلال التعرف على الموهوبين بالكرة الاستعراضية في القطاع كي نشكل فريقا يعرض مواهبنا أمام الناس، وكذلك كي نمثل فلسطين في الخارج".
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطيني يمارس رياضة كرة القدم الاستعراضية بمهارة بين ازقة مخيمات اللجوء في قطاع غزة
فلسطيني يمارس رياضة كرة القدم الاستعراضية بمهارة بين ازقة مخيمات اللجوء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
فلسطيني يمارس رياضة كرة القدم الاستعراضية بمهارة بين ازقة مخيمات اللجوء في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
هذه الرياضة تساعد إبراهيم في تفريغ الطاقة السلبية التي يشعر بها من خلال ما يعانيه وباقي الغزيين من حصار وبطالة، بالإضافة إلى كونها موهبة يطمح لتحقيق ذاته من خلالها، لذلك يمارسها لعدة ساعات يومياً، كي يتطور ويصبح جاهزاً لتمثيل فلسطين في البطولات الدولية.
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطيني يمارس رياضة كرة القدم الاستعراضية بمهارة بين ازقة مخيمات اللجوء في قطاع غزة
فلسطيني يمارس رياضة كرة القدم الاستعراضية بمهارة بين ازقة مخيمات اللجوء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
فلسطيني يمارس رياضة كرة القدم الاستعراضية بمهارة بين ازقة مخيمات اللجوء في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
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