https://arabic.sputniknews.com/20220627/فلسطين-تدخل-الموجة-السادسة-من-كورونا-وإسرائيل-تسجل-الإصابات-الأعلى-منذ-3-أشهر-1064284539.html
فلسطين تدخل الموجة السادسة من كورونا.. وإسرائيل تسجل الإصابات الأعلى منذ 3 أشهر
فلسطين تدخل الموجة السادسة من كورونا.. وإسرائيل تسجل الإصابات الأعلى منذ 3 أشهر
أعلنت السلطات الصحية في فلسطين أن البلاد دخلت الموجة السادسة من جائحة كورونا، فيما أعلنت إسرائيل تسجيل أعلى إصابات خلال 3 أشهر بعد إعلان دخولها الموجة الخامسة. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T10:03+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، نقلا عن الوزيرة مي الكيلة، اليوم الاثنين، إن "فلسطين دخلت الموجة السادسة من تفشي جائحة فيروس كورونا، والوضع الوبائي بات مقلقاً".وقالت الوزيرة الكيلة إن هناك ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات والإدخال للمستشفيات، حيث سجل يوم أمس الأحد نحو 1000 إصابة في الضفة لوحدها. ودعت المواطنين إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خاصة في المناطق المغلقة، والمساجد والكنائس، والمطاعم، وصالات الأفراح.وناشدت الوزيرة أيضاً بضرورة أخذ جرعات التطعيمات الأولى والثانية، والثالثة، والرابعة، خاصة لكبار السن، وممن يعانون من أمراضٍ مزمنة، لافتة إلى أن التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية يجنب الاضطرار لاتخاذ خطوات لا يريدها الجميع.فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزارة الصحة أنه تم تشخيص 11438 حالة كورونا جديدة مؤكدة في إسرائيل، هي الأعلى منذ 3 أشهر، وبلغت نسبة الفحوص الإيجابية 37%، وارتفع عدد المصابين في المستشفيات في حالة حرجة إلى 285. وتوفي أكثر من 6 ملايين شخص حول العالم متأثرين بمضاعفات الإصابة بكورونا، فيما بلغ إجمالي الإصابات أكثر من 549 مليون، وفق الإحصاءات العالمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/لأول-مرة-ضابط-إماراتي-يدرس-في-كلية-تابعة-للجيش-الإسرائيلي-1064280272.html
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العالم العربي, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, فيروس كورونا
فلسطين تدخل الموجة السادسة من كورونا.. وإسرائيل تسجل الإصابات الأعلى منذ 3 أشهر
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أعلنت السلطات الصحية في فلسطين أن البلاد دخلت الموجة السادسة من جائحة كورونا، فيما أعلنت إسرائيل تسجيل أعلى إصابات خلال 3 أشهر بعد إعلان دخولها الموجة الخامسة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، نقلا عن الوزيرة مي الكيلة، اليوم الاثنين، إن "فلسطين دخلت الموجة السادسة من تفشي جائحة فيروس كورونا، والوضع الوبائي بات مقلقاً".
وقالت الوزيرة الكيلة إن هناك ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات والإدخال للمستشفيات، حيث سجل يوم أمس الأحد نحو 1000 إصابة في الضفة لوحدها. ودعت المواطنين إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خاصة في المناطق المغلقة، والمساجد والكنائس، والمطاعم، وصالات الأفراح.
وناشدت الوزيرة أيضاً بضرورة أخذ جرعات التطعيمات الأولى والثانية، والثالثة، والرابعة، خاصة لكبار السن، وممن يعانون من أمراضٍ مزمنة، لافتة إلى أن التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية يجنب الاضطرار لاتخاذ خطوات لا يريدها الجميع.
فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزارة الصحة أنه تم تشخيص 11438 حالة كورونا جديدة مؤكدة في إسرائيل، هي الأعلى منذ 3 أشهر، وبلغت نسبة الفحوص الإيجابية 37%، وارتفع عدد المصابين في المستشفيات في حالة حرجة إلى 285.
وتوفي أكثر من 6 ملايين شخص حول العالم متأثرين بمضاعفات الإصابة بكورونا، فيما بلغ إجمالي الإصابات أكثر من 549 مليون، وفق الإحصاءات العالمية.