https://arabic.sputniknews.com/20220627/فيديو-يثير-تفاعلا-رد-فعل-رئيس-وزراء-كندا-عندما-قال-له-جونسون-طائرتك-كبيرة-1064307886.html
فيديو يثير تفاعلا... رد فعل رئيس وزراء كندا عندما قال له جونسون "طائرتك كبيرة"
فيديو يثير تفاعلا... رد فعل رئيس وزراء كندا عندما قال له جونسون "طائرتك كبيرة"
على العكس من الأثرياء الذين يتنافسون فيما بينهم على من يمتلك أكبر يخت، أو منزل فخم أو طائرة خاصة، يحاول رجال السياسة التنافس على الشخصية "الأكثر تواضعا". 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T15:11+0000
2022-06-27T15:11+0000
2022-06-27T15:11+0000
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هذا ما حصل خلال اللقاء بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الكندي جاستن ترودو، على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في ألمانيا.ووصل كلا الطرفين خلال رحلة جوية طويلة من رواندا حيث شاركا في أعمال قمة الكومنولث.وقد علق جونسون أمام الصحفيين قبل بدء الاجتماع رسميا: "رأيت كندا فورس وان... إنها طائرة كبيرة"، في إشارة إلى طائرة ترودو الرسمية، والمعروفة أكثر باسم "كان فورس وان".والواقع أن كلاهما يمتلكان شيئا من الحقيقة: فطائرة ترودو الرسمية هي عبارة عن إيرباص "سي سي 150 بولاريس"، وهي نسخة عسكرية كندية من طائرة "A310-300" القديمة نسبيا، والتي دخلت الخدمة منذ ما يقرب من أربعة عقود.هذه الطائرة التي يبلغ طولها 47 مترا، هي أطول بمترين اثنين من الطائرة التي حط فيها جونسون في ألمانيا.أما طائرة جونسون الرسمية هي من طراز "فوييجر"، وهي طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تستخدم كناقلة للتزود بالوقود في الجو بالإضافة إلى أنها مجهزة لاستقبال الركاب من كبار الشخصيات، ويبلغ طولها 60 مترا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بريطانيا, أخبار كندا
فيديو يثير تفاعلا... رد فعل رئيس وزراء كندا عندما قال له جونسون "طائرتك كبيرة"
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على العكس من الأثرياء الذين يتنافسون فيما بينهم على من يمتلك أكبر يخت، أو منزل فخم أو طائرة خاصة، يحاول رجال السياسة التنافس على الشخصية "الأكثر تواضعا".
هذا ما حصل خلال اللقاء بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الكندي جاستن ترودو، على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في ألمانيا.
ووصل كلا الطرفين خلال رحلة جوية طويلة من رواندا حيث شاركا في أعمال قمة الكومنولث.
وقد علق جونسون أمام الصحفيين قبل بدء الاجتماع رسميا: "رأيت كندا فورس وان... إنها طائرة كبيرة"، في إشارة إلى طائرة ترودو الرسمية، والمعروفة أكثر باسم "كان فورس وان".
ليقوم ترودو بالاحتجاج على تعليق نظيره البريطاني بشكل مهذب قائلا: "ليست كبيرة مثل طائرتك". فرد عليه جونسون: "كلا، طائرتنا متواضعة جدا جدا".
والواقع أن كلاهما يمتلكان شيئا من الحقيقة: فطائرة ترودو الرسمية هي عبارة عن إيرباص "سي سي 150 بولاريس"، وهي نسخة عسكرية كندية من طائرة "A310-300" القديمة نسبيا، والتي دخلت الخدمة منذ ما يقرب من أربعة عقود.
هذه الطائرة التي يبلغ طولها 47 مترا، هي أطول بمترين اثنين من الطائرة التي حط فيها جونسون في ألمانيا.
أما طائرة جونسون الرسمية هي من طراز "فوييجر"، وهي طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تستخدم كناقلة للتزود بالوقود في الجو بالإضافة إلى أنها مجهزة لاستقبال الركاب من كبار الشخصيات، ويبلغ طولها 60 مترا.