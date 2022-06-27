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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220627/في-رسالة-هزلية-صانع-مدرعات-روسي-يطلب-من-فرنسا-مزيدا-من-مدافع-قيصر-1064268879.html
في رسالة هزلية.. صانع مدرعات روسي يطلب من فرنسا مزيدا من مدافع "قيصر"
في رسالة هزلية.. صانع مدرعات روسي يطلب من فرنسا مزيدا من مدافع "قيصر"
أعلن مصنع "أورال فاغون زافود"، وهو أهم مصنع روسي لإنتاج الدبابات والآليات المدرعة العسكرية، عن إحضار مدفعين فرنسيين من طراز "سيزار" إليه. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T05:28+0000
2022-06-27T05:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وغنمهما محررو منطقة دونباس من القوات الأوكرانية التي أوكل نظام الحكم في كييف إليها مهمة استعادة السيطرة على جنوب شرق البلاد والقضاء على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المستقلتين عن السلطة الأوكرانية.وكان السياسي الفرنسي ريجيس دي كاستيلنو قد أعلن عن وقوع مدفعي "سيزار" (أو "قيصر") في يد القوات الروسية. ووجه مصنع "أورال فاغون زافود" رسالة هزلية هجائية إليه جاء فيها إن المصنع يناشده نقل كلمات الشكر والثناء إلي الرئيس ماكرون على تقديمه هذه الهدية.ونبه كتّاب الرسالة إلى أن مدفع "مستا" الروسي أفضل من مدفع "سيزار"، ولكنهم يتمنون على الرئيس ماكرون، مع ذلك، أن يرسل مزيدا من مدافع "سيزار" إليهم ليعملوا على تطويرها.يذكر أن ماكرون وعد أثناء قيامه بزيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف أخيرا بتسليم 6 مدافع أخرى من طراز "سيزار" إلى القوات الأوكرانية.وما يسمى "سيزار" أو "قيصر" هو مدفع عيار 155 مم، مجهز على عربة ذات دواليب، يبلغ مداه 41 إلى 49 كم.
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في رسالة هزلية.. صانع مدرعات روسي يطلب من فرنسا مزيدا من مدافع "قيصر"

05:28 GMT 27.06.2022
© Sputnik . Алексей Филиппов / الذهاب إلى بنك الصوردبابة "تي-34".. قام بترميمها مصنع "أورال فاغون زافود"
دبابة تي-34.. قام بترميمها مصنع أورال فاغون زافود - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Sputnik . Алексей Филиппов
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أعلن مصنع "أورال فاغون زافود"، وهو أهم مصنع روسي لإنتاج الدبابات والآليات المدرعة العسكرية، عن إحضار مدفعين فرنسيين من طراز "سيزار" إليه.
وغنمهما محررو منطقة دونباس من القوات الأوكرانية التي أوكل نظام الحكم في كييف إليها مهمة استعادة السيطرة على جنوب شرق البلاد والقضاء على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المستقلتين عن السلطة الأوكرانية.
وكان السياسي الفرنسي ريجيس دي كاستيلنو قد أعلن عن وقوع مدفعي "سيزار" (أو "قيصر") في يد القوات الروسية. ووجه مصنع "أورال فاغون زافود" رسالة هزلية هجائية إليه جاء فيها إن المصنع يناشده نقل كلمات الشكر والثناء إلي الرئيس ماكرون على تقديمه هذه الهدية.
ونبه كتّاب الرسالة إلى أن مدفع "مستا" الروسي أفضل من مدفع "سيزار"، ولكنهم يتمنون على الرئيس ماكرون، مع ذلك، أن يرسل مزيدا من مدافع "سيزار" إليهم ليعملوا على تطويرها.
يذكر أن ماكرون وعد أثناء قيامه بزيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف أخيرا بتسليم 6 مدافع أخرى من طراز "سيزار" إلى القوات الأوكرانية.
وما يسمى "سيزار" أو "قيصر" هو مدفع عيار 155 مم، مجهز على عربة ذات دواليب، يبلغ مداه 41 إلى 49 كم.
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