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https://arabic.sputniknews.com/20220627/قطر-تتعهد-بالقضاء-على-انبعاثات-الميثان-في-عمليات-إنتاج-الغاز-الطبيعي-بحلول-2030-1064313710.html
قطر تتعهد بالقضاء على انبعاثات الميثان في عمليات إنتاج الغاز الطبيعي بحلول 2030
قطر تتعهد بالقضاء على انبعاثات الميثان في عمليات إنتاج الغاز الطبيعي بحلول 2030
انضمت "قطر للطاقة"، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى مجموعة من شركات النفط والغاز الهادفة إلى خفض جميع انبعاثات غاز الميثان تقريبا من عملياتها... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T16:56+0000
2022-06-27T16:56+0000
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ووقعت الشركة القطرية على مبادرة "التطلع إلى صفر ميثان" العالمية، والتي تأسست في مارس/ آذار وتضم "أرامكو" السعودية و"بي بي" و"شل" البريطانيتين و"شيفرون" الأمريكية إلى جانب آخرين، بحسب وكالة "بلومبيرغ".في حين ركزت التعهدات المناخية عادة على الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يتحول الاهتمام بشكل متزايد إلى الميثان لأنه يحبس قدرا أكبر من الحرارة على المدى القصير ويتسرب بلا هوادة.وقال الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد الكعبي - وزير الطاقة القطري أيضا - في بيان اليوم الاثنين: "نعيد التأكيد على أولويات قطر والتزاماتها فيما يتعلق بأجندة تغير المناخ".تاريخيا، يأتي معظم غاز الميثان الناتج عن العمل البشري المباشر من صناعة الزراعة. ولكن على مدار الخمسين عاما الماضية، أصبحت البنية التحتية للوقود الأحفوري المتسربة، والتي يرتبط جزء كبير منها بطفرة الغاز الطبيعي، مساهما مهما.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/الاتحاد-الأوروبي-يلزم-دوله-بتخزين-الغاز-وسط-تراجع-الإمدادات-الروسية-1064310425.html
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أخبار قطر اليوم, اقتصاد, العالم

قطر تتعهد بالقضاء على انبعاثات الميثان في عمليات إنتاج الغاز الطبيعي بحلول 2030

16:56 GMT 27.06.2022
© AP Photo / Gregorio Borgiaحقل الغاز الطبيعي قبالة مصر
حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
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انضمت "قطر للطاقة"، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى مجموعة من شركات النفط والغاز الهادفة إلى خفض جميع انبعاثات غاز الميثان تقريبا من عملياتها بحلول عام 2030.
ووقعت الشركة القطرية على مبادرة "التطلع إلى صفر ميثان" العالمية، والتي تأسست في مارس/ آذار وتضم "أرامكو" السعودية و"بي بي" و"شل" البريطانيتين و"شيفرون" الأمريكية إلى جانب آخرين، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
أنابيب الغاز لمشروع التيار الشمالي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
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في حين ركزت التعهدات المناخية عادة على الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يتحول الاهتمام بشكل متزايد إلى الميثان لأنه يحبس قدرا أكبر من الحرارة على المدى القصير ويتسرب بلا هوادة.
وقال الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد الكعبي - وزير الطاقة القطري أيضا - في بيان اليوم الاثنين: "نعيد التأكيد على أولويات قطر والتزاماتها فيما يتعلق بأجندة تغير المناخ".
تاريخيا، يأتي معظم غاز الميثان الناتج عن العمل البشري المباشر من صناعة الزراعة. ولكن على مدار الخمسين عاما الماضية، أصبحت البنية التحتية للوقود الأحفوري المتسربة، والتي يرتبط جزء كبير منها بطفرة الغاز الطبيعي، مساهما مهما.
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