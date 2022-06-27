https://arabic.sputniknews.com/20220627/كندا-تحظر-تصدير-بعض-التكنولوجيا-المتقدمة-إلى-روسيا-بما-فيها-الحواسيب-الكمية-والمعدات-الصناعية-1064312199.html
كندا تحظر تصدير بعض التكنولوجيا المتقدمة إلى روسيا... بما فيها الحواسيب الكمية والمعدات الصناعية
كندا تحظر تصدير بعض التكنولوجيا المتقدمة إلى روسيا... بما فيها الحواسيب الكمية والمعدات الصناعية
أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الاثنين، عن فرض بلاده عقوبات إضافية على روسيا، بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T16:33+0000
2022-06-27T16:33+0000
2022-06-27T16:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار كندا
العالم
سلاح روسيا
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وذكر بيان رسمي صادر عن مكتب ترودو أن كندا "ستتخذ تدابير إضافية وفورية لحظر تصدير بعض التقنيات المتقدمة التي يمكن أن تحسن قدرة التصنيع الدفاعي المحلي لروسيا، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الكمية، ومعدات التصنيع المتقدمة، والمكونات والمواد والبرامج والتكنولوجيا المرتبطة بها".كما حظرت كندا "تصدير التقنيات والسلع المتقدمة التي يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة إلى بيلاروسيا، وكذلك استيراد وتصدير مجموعة واسعة من السلع الكمالية بين كندا وبيلاروسيا".وأضاف مكتب رئيس الوزراء الكندي أن العقوبات الجديدة تشمل "فرض عقوبات على 6 أفراد و 46 كيانا مرتبطا بقطاع الدفاع الروسي، وكذلك على العديد من الأفراد والكيانات في بيلاروسيا وأوكرانيا".كما أعلنت كندا اليوم الاثنين عن فرضها "عقوبات على 15 فردا أوكرانيا يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ومعاقبة 13 حكومة و أفراد دفاع وكيانان في بيلاروسيا".يشار إلى أن كندا فرضت عقوبات على 1070 فردا وكيانا، منذ أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/الخارجية-الروسية-تدرج-وزيري-خارجية-ودفاع-كندا-في-قائمة-العقوبات-الشخصية-1059939035.html
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روسيا, أخبار كندا, العالم, سلاح روسيا
كندا تحظر تصدير بعض التكنولوجيا المتقدمة إلى روسيا... بما فيها الحواسيب الكمية والمعدات الصناعية
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أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الاثنين، عن فرض بلاده عقوبات إضافية على روسيا، بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وذكر بيان رسمي
صادر عن مكتب ترودو أن كندا "ستتخذ تدابير إضافية وفورية لحظر تصدير بعض التقنيات المتقدمة التي يمكن أن تحسن قدرة التصنيع الدفاعي المحلي لروسيا، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الكمية، ومعدات التصنيع المتقدمة، والمكونات والمواد والبرامج والتكنولوجيا المرتبطة بها".
كما حظرت كندا "تصدير التقنيات والسلع المتقدمة التي يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة إلى بيلاروسيا، وكذلك استيراد وتصدير مجموعة واسعة من السلع الكمالية بين كندا وبيلاروسيا".
وأضاف مكتب رئيس الوزراء الكندي أن العقوبات الجديدة تشمل "فرض عقوبات على 6 أفراد و 46 كيانا مرتبطا بقطاع الدفاع الروسي، وكذلك على العديد من الأفراد والكيانات في بيلاروسيا وأوكرانيا".
كما أعلنت كندا اليوم الاثنين عن فرضها "عقوبات على 15 فردا أوكرانيا يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ومعاقبة 13 حكومة و أفراد دفاع وكيانان في بيلاروسيا".
يشار إلى أن كندا فرضت عقوبات على 1070 فردا وكيانا، منذ أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.