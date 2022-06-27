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كندا تدرج 6 شخصيات و46 كيانا في روسيا على قائمة العقوبات
كندا تدرج 6 شخصيات و46 كيانا في روسيا على قائمة العقوبات
أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 6 شخصيات، و46 كيانا مرتبطا بالمجمع الصناعي العسكري الروسي. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T16:55+0000
2022-06-27T16:55+0000
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أوتاوا - سبوتنيك. قال مكتب رئيس الوزراء الكندي في بيان: "اليوم أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو أن كندا ستفرض عقوبات ضد 6 شخصيات و46 شركة مرتبطة بالقطاع الدفاعي الروسي، و15 مواطنا أوكرانيا لدعمهم روسيا في اختلال أوكرانيا، وأيضا 13 عضوا بالحكومة وقطاع الدفاع البيلاروسي، وشركتين بيلاروسيتين".وأضاف البيان أن "كندا ستتخذ تدابير إضافية وفورية لحظر تصدير بعض التكنولوجيا المتقدمة التي يمكنها تحسين قدرة الصناعة الدفاعية الداخلية الروسية، بما في ذلك الحواسيب الكمية، والمعدات الصناعية المتطورة، والمواد والبرامج والتقنيات ذات الصلة".وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت اليوم الإثنين، أن روسيا وسعت قائمتها للعقوبات الشخصية بحظر دخول 43 مواطنًا كنديًا بشكل دائم.وجاء في بيان الخارجية الروسية: "ردا على العقوبات التي فرضتها السلطات الكندية على شخصيات إدارية في شركات روسية وأفراد أسرهم في أيار/مايو من هذا العام. سيتم وبشكل دائم منع 43 مواطنًا كنديًا من دخول روسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220627/روسيا-تضيف-43-مواطنا-كنديا-إلى-قائمة-الممنوعين-من-دخول-أراضيها-بشكل-دائم-1064292768.html
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العالم, روسيا, أخبار كندا

كندا تدرج 6 شخصيات و46 كيانا في روسيا على قائمة العقوبات

16:55 GMT 27.06.2022
© AFP 2022 / DON EMMERTعلم كندا
علم كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022 / DON EMMERT
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 6 شخصيات، و46 كيانا مرتبطا بالمجمع الصناعي العسكري الروسي.
أوتاوا - سبوتنيك. قال مكتب رئيس الوزراء الكندي في بيان: "اليوم أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو أن كندا ستفرض عقوبات ضد 6 شخصيات و46 شركة مرتبطة بالقطاع الدفاعي الروسي، و15 مواطنا أوكرانيا لدعمهم روسيا في اختلال أوكرانيا، وأيضا 13 عضوا بالحكومة وقطاع الدفاع البيلاروسي، وشركتين بيلاروسيتين".

وأضاف البيان أن "كندا ستتخذ تدابير إضافية وفورية لحظر تصدير بعض التكنولوجيا المتقدمة التي يمكنها تحسين قدرة الصناعة الدفاعية الداخلية الروسية، بما في ذلك الحواسيب الكمية، والمعدات الصناعية المتطورة، والمواد والبرامج والتقنيات ذات الصلة".
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
روسيا تضيف 43 مواطنا كنديا إلى قائمة الممنوعين من دخول أراضيها بشكل دائم
11:10 GMT
وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت اليوم الإثنين، أن روسيا وسعت قائمتها للعقوبات الشخصية بحظر دخول 43 مواطنًا كنديًا بشكل دائم.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "ردا على العقوبات التي فرضتها السلطات الكندية على شخصيات إدارية في شركات روسية وأفراد أسرهم في أيار/مايو من هذا العام. سيتم وبشكل دائم منع 43 مواطنًا كنديًا من دخول روسيا".
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