https://arabic.sputniknews.com/20220627/كيف-يمكنك-شراء-زيت-زيتون-عالي-الجودة؟-1064294473.html

كيف يمكنك شراء زيت زيتون عالي الجودة؟

كيف يمكنك شراء زيت زيتون عالي الجودة؟

لا يختلف إثنان على الفوائد المدهشة لزيت الزيتون من تعزيز صحة القلب والدماغ، مرورا بالوقاية من السرطان وتعزيز المناعة، لكن عملية الشراء تمثل أهمية كبيرة لاختيار... 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T11:44+0000

2022-06-27T11:44+0000

2022-06-27T11:44+0000

الصحة

منوعات

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وزيت الزيت هو أحد العناصر البارزة تحديدا في حمية البحر المتوسط الموصى بها من قبل مجموعة متنوعة من المنظمات الصحية حول العالم.-عندما تذهب لشراء زيت الزيتون، قم بشراء زيت الزيتون البكر الممتاز، وهو ما سيظهر أمامك مكتوبا على صدر العبوة.هذا الزيت له حموضة قصوى تبلغ 0.8% ويتم إنتاجه بالعصر على البارد. وهذا يعني أن الزيت لم يتم تسخينه في عملية الإنتاج ولم يخضع لعمليات كيميائية مثل الزيت المكرر على سبيل المثال، بحسب healthy.walla.-تسمح إضافة الحرارة إلى الزيتون للمنتجين باستخراج المزيد من الزيت من الزيتون، ولكن في نفس الوقت تدمر النكهات الرقيقة والروائح المميزة جدا لزيت الزيتون البكر الممتاز.وتجدر الإشارة إلى أن "الضغط على البارد" يعني عند درجة حرارة لا تتجاوز 80.6 درجة فهرنهايت (27 درجة مئوية)، وليس في الواقع "بارد".-يجب عليك شراء زيت الزيتون حديث الإنتاج، فزجاجة جيدة من زيت الزيتون البكر الممتاز لها تاريخ "عصر" أو تاريخ البيع (عادة بعد سنة واحدة من العصر) على الملصق، لذلك ستعرف عمر المنتج.على عكس النبيذ، فإن زيت الزيتون لا يكون جيدا مع التقدم في العمر. إذا قمت بتخزينها بشكل صحيح، بعيدا عن الضوء والحرارة (ليس على ظهر الموقد أبدا!) فإن زجاجة جيدة من زيت الزيتون لن تفسد خلال فترة وجودها في مطبخك. من القواعد الأساسية الجيدة شراء ما تستهلكه في شهر للحفاظ على زيت الزيتون الطازج.-على الرغم من ميلنا الطبيعي إلى ربط اللون الغني العميق بالنكهة والجودة الأفضل، إلا أن اللون الفعلي لزيت الزيتون لا يُحكم بدقة على جودته، بحسب موقع شركة delallo الإيطالية.في الواقع، يمكن أن يتراوح لون زيوت الزيتون البكر الممتاز من الأخضر العشبي العميق إلى الذهبي المصفر المشرق. يرجع هذا التباين فقط إلى مستوى الكلوروفيل في الزيتون عند عصره.-تجنب زيت الزيتون المعبأ في زجاجة شفافة، مهما كانت جميلة وجذابة. الضوء هو العدو الأكبر لزيت الزيتون ومن المحتمل أن يكون الزيت الموجود بداخله قد فقد معظم نكهته ورائحته. إبحث عن زيت الزيتون البكر الممتاز في عبوات زجاجية داكنة والأفضل من ذلك، في علب غير شفافة.

https://arabic.sputniknews.com/20200604/النفط-الأخضر-4-فوائد-رائعة-يبحث-عنها-الجميع-لتناول-زيت-الزيتون-صباحا-1045622795.html

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