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https://arabic.sputniknews.com/20220627/لوكاشينكو-روسيا-وبيلاروسيا-دولة-واحدة-وهناك-وحدة-مسار-ومصير-1064282658.html
لوكاشينكو: روسيا وبيلاروسيا دولة واحدة وهناك وحدة مسار ومصير
لوكاشينكو: روسيا وبيلاروسيا دولة واحدة وهناك وحدة مسار ومصير
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه يتوجب على كل من مينسك وموسكو أن تكونا سويا في كل الاستحقاقات، وذلك من خلال التعاون والتنسيق المشترك والدائم. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T09:32+0000
2022-06-27T09:32+0000
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وقال الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو خلال لقاءه محافظ منطقة سامارا، دميتري أزاروف، إن بيلاروسيا وروسيا بحاجة إلى أن تكونا معا. وأضاف لوكاشينكو "أنتم لستم مجرد أشخاص قريبين منا أنتم شعبنا ولقد أتيتم إلى بيلاروسيا وسيكون هذا هو الحال دائمًا، فأحداث السنوات والأيام الأخيرة تقنعنا مرة أخرى أننا بحاجة إلى أن نكون معًا".وفي سياق متصل، توصل الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو مع نظيره الروسي بوتين إلى اتفاق بهدف تشديد الإجراءات المتعلقة بعملية استبدال الواردات.وتوجه لوكاشينكو للرئيس بوتين قائلا: "أنت تعرف قدراتنا وأنت على دراية جيدة ببيلاروسيا ولديك برنامج واسع، لكنني أقترح تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل المشترك على الفور في المستقبل القريب". وتابع لوكاشينكو قائلا: "كل ما نعد به يجب أن يتحقق. انظروا.. لا نعطل مشروعًا واحدًا".
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العالم

لوكاشينكو: روسيا وبيلاروسيا دولة واحدة وهناك وحدة مسار ومصير

09:32 GMT 27.06.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه يتوجب على كل من مينسك وموسكو أن تكونا سويا في كل الاستحقاقات، وذلك من خلال التعاون والتنسيق المشترك والدائم.
وقال الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو خلال لقاءه محافظ منطقة سامارا، دميتري أزاروف، إن بيلاروسيا وروسيا بحاجة إلى أن تكونا معا.
وأضاف لوكاشينكو "أنتم لستم مجرد أشخاص قريبين منا أنتم شعبنا ولقد أتيتم إلى بيلاروسيا وسيكون هذا هو الحال دائمًا، فأحداث السنوات والأيام الأخيرة تقنعنا مرة أخرى أننا بحاجة إلى أن نكون معًا".
وفي سياق متصل، توصل الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو مع نظيره الروسي بوتين إلى اتفاق بهدف تشديد الإجراءات المتعلقة بعملية استبدال الواردات.
وتوجه لوكاشينكو للرئيس بوتين قائلا: "أنت تعرف قدراتنا وأنت على دراية جيدة ببيلاروسيا ولديك برنامج واسع، لكنني أقترح تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل المشترك على الفور في المستقبل القريب".
وتابع لوكاشينكو قائلا: "كل ما نعد به يجب أن يتحقق. انظروا.. لا نعطل مشروعًا واحدًا".
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