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مايك بنس: لم أر في حياتي رئيسا يكذب مثل بايدن
مايك بنس: لم أر في حياتي رئيسا يكذب مثل بايدن
قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه لم ير في حياته رئيسا يكذب بهذا القدر مثل الرئيس الأمريكي، جو بايدن. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T12:06+0000
2022-06-27T12:06+0000
دونالد ترامب
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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في مقابلة معه على شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، سأل المذيع، لاري كودلو، بنس، إن كان قد سبق له رؤية رئيس رفض قبول اللوم، وارتكب الكثير من الأكاذيب مثل جو بايدن.وكان رد مايك بنس على السؤال: "لم يحدث قط في حياتي، ولم يكن هناك وقت في حياتي كان فيه رئيس مثل بايدن أكثر انفصالا عن الشعب الأمريكي".وجاء تصريح بنس بعد أن تطرق البرنامج التلفزيوني إلى مزاعم جو بايدن بشأن التضخم التاريخي الذي تشهده بلاده، وأنه فشل في تحمل مسؤولية ذلك عن طريق إلصاقها بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وكان بعض المشاركين في أحداث شغب اقتحام مبنى الكابيتول بواشنطن في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 وصفوا مايك بنس بالشخصية المكروهة، بعد أن رفض أوامر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بإلغاء التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.وصرخ البعض في ذلك اليوم بإعدام بنس شنقا.وأعرب مايك بنس عن فخره بقيامه بالتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، موضحا أنه قام بواجبه الدستوري.وشدد أنه لم يكن بإمكانه إيقاف التصديق على نتائج الانتخابات، التي فاز فيها الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
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دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

مايك بنس: لم أر في حياتي رئيسا يكذب مثل بايدن

12:06 GMT 27.06.2022
© AP Photo / Mark Humphreyنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
© AP Photo / Mark Humphrey
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قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه لم ير في حياته رئيسا يكذب بهذا القدر مثل الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
في مقابلة معه على شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، سأل المذيع، لاري كودلو، بنس، إن كان قد سبق له رؤية رئيس رفض قبول اللوم، وارتكب الكثير من الأكاذيب مثل جو بايدن.
وكان رد مايك بنس على السؤال: "لم يحدث قط في حياتي، ولم يكن هناك وقت في حياتي كان فيه رئيس مثل بايدن أكثر انفصالا عن الشعب الأمريكي".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، ويقف خلفه نائبه، مايك بنس، واشنطن، الولايات المتحدة، 13 مارس/ آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
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وجاء تصريح بنس بعد أن تطرق البرنامج التلفزيوني إلى مزاعم جو بايدن بشأن التضخم التاريخي الذي تشهده بلاده، وأنه فشل في تحمل مسؤولية ذلك عن طريق إلصاقها بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وكان بعض المشاركين في أحداث شغب اقتحام مبنى الكابيتول بواشنطن في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 وصفوا مايك بنس بالشخصية المكروهة، بعد أن رفض أوامر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بإلغاء التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.
وصرخ البعض في ذلك اليوم بإعدام بنس شنقا.
وأعرب مايك بنس عن فخره بقيامه بالتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، موضحا أنه قام بواجبه الدستوري.
وشدد أنه لم يكن بإمكانه إيقاف التصديق على نتائج الانتخابات، التي فاز فيها الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
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