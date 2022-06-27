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https://arabic.sputniknews.com/20220627/مجموعة-مناهضة-للناتو-تدعو-إلى-السلام-قبل-قمة-حلف-شمال-الأطلسي-في-مدريد-1064267974.html
مجموعة مناهضة للناتو تدعو إلى السلام قبل قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد
مجموعة مناهضة للناتو تدعو إلى السلام قبل قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد
اختتمت مجموعة مناهضة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" تتألف من أعضاء مختلفين من جميع أنحاء العالم مؤتمرها في مدريد يوم السبت بإعلان يدعو إلى سلام واسع النطاق. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T03:47+0000
2022-06-27T03:47+0000
الناتو
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وقال ويلي ماير، ممثل منظمة ("ناتو لا)، إن "الناتو الجديد أكد أنه مستعد للتدخل خارج تفويضات ميثاق الأمم المتحدة، كما حدث في يوغوسلافيا أو أفغانستان أو العراق أو ليبيا".وانتقد خوسيه لويس سينتيلا، رئيس الحزب الشيوعي الإسباني، حلف الناتو لدعوته إلى زيادة الإنفاق العسكري ودعا إلى شجب العسكرة.وخططت المجموعة لتظاهرة حاشدة يوم الأحد ضد قمة الناتو المرتقبة.
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الناتو

مجموعة مناهضة للناتو تدعو إلى السلام قبل قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد

03:47 GMT 27.06.2022
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZOمتظاهر يحمل لافتة "لا للناتو" خلال مظاهرة مناهضة لحلف شمال الأطلسي في وسط مدريد 26 يونيو 2022
متظاهر يحمل لافتة لا للناتو خلال مظاهرة مناهضة لحلف شمال الأطلسي في وسط مدريد 26 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZO
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اختتمت مجموعة مناهضة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" تتألف من أعضاء مختلفين من جميع أنحاء العالم مؤتمرها في مدريد يوم السبت بإعلان يدعو إلى سلام واسع النطاق.
وقال ويلي ماير، ممثل منظمة ("ناتو لا)، إن "الناتو الجديد أكد أنه مستعد للتدخل خارج تفويضات ميثاق الأمم المتحدة، كما حدث في يوغوسلافيا أو أفغانستان أو العراق أو ليبيا".
وانتقد خوسيه لويس سينتيلا، رئيس الحزب الشيوعي الإسباني، حلف الناتو لدعوته إلى زيادة الإنفاق العسكري ودعا إلى شجب العسكرة.
وخططت المجموعة لتظاهرة حاشدة يوم الأحد ضد قمة الناتو المرتقبة.
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