https://arabic.sputniknews.com/20220627/مجموعة-مناهضة-للناتو-تدعو-إلى-السلام-قبل-قمة-حلف-شمال-الأطلسي-في-مدريد-1064267974.html
مجموعة مناهضة للناتو تدعو إلى السلام قبل قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد
مجموعة مناهضة للناتو تدعو إلى السلام قبل قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد
اختتمت مجموعة مناهضة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" تتألف من أعضاء مختلفين من جميع أنحاء العالم مؤتمرها في مدريد يوم السبت بإعلان يدعو إلى سلام واسع النطاق. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T03:47+0000
2022-06-27T03:47+0000
2022-06-27T03:47+0000
الناتو
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وقال ويلي ماير، ممثل منظمة ("ناتو لا)، إن "الناتو الجديد أكد أنه مستعد للتدخل خارج تفويضات ميثاق الأمم المتحدة، كما حدث في يوغوسلافيا أو أفغانستان أو العراق أو ليبيا".وانتقد خوسيه لويس سينتيلا، رئيس الحزب الشيوعي الإسباني، حلف الناتو لدعوته إلى زيادة الإنفاق العسكري ودعا إلى شجب العسكرة.وخططت المجموعة لتظاهرة حاشدة يوم الأحد ضد قمة الناتو المرتقبة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو
مجموعة مناهضة للناتو تدعو إلى السلام قبل قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد
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اختتمت مجموعة مناهضة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" تتألف من أعضاء مختلفين من جميع أنحاء العالم مؤتمرها في مدريد يوم السبت بإعلان يدعو إلى سلام واسع النطاق.
وقال ويلي ماير، ممثل منظمة ("ناتو لا)، إن "الناتو الجديد أكد أنه مستعد للتدخل خارج تفويضات ميثاق الأمم المتحدة
، كما حدث في يوغوسلافيا أو أفغانستان أو العراق أو ليبيا".
وانتقد خوسيه لويس سينتيلا، رئيس الحزب الشيوعي الإسباني، حلف الناتو لدعوته إلى زيادة الإنفاق العسكري ودعا إلى شجب العسكرة.
وخططت المجموعة لتظاهرة حاشدة يوم الأحد ضد قمة الناتو المرتقبة.