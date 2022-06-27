https://arabic.sputniknews.com/20220627/محمد-بن-زايد-يجري-مباحثات-ثنائية-مع-رئيس-المجلس-العسكري-التشادي-1064319631.html
محمد بن زايد يجري مباحثات ثنائية مع رئيس المجلس العسكري التشادي
محمد بن زايد يجري مباحثات ثنائية مع رئيس المجلس العسكري التشادي
أجرى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس المجلس العسكري التشادي محمد إدريس ديبي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T19:48+0000
2022-06-27T19:48+0000
2022-06-27T19:48+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وبحث الجانبان آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين.كما تناولت المباحثات القضايا الاقتصادية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين.وتبادل الجانبان وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
محمد بن زايد يجري مباحثات ثنائية مع رئيس المجلس العسكري التشادي
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أجرى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس المجلس العسكري التشادي محمد إدريس ديبي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات.
وبحث الجانبان آفاق التعاون بين البلدين
في مختلف المجالات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين.
كما تناولت المباحثات
القضايا الاقتصادية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية
والدولية ذات الاهتمام المشترك.