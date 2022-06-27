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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220627/مدفع-ناتاشا-يسحق-مدرعات-العدو-في-أوكرانيا-فيديو-1064294976.html
مدفع "ناتاشا" يسحق مدرعات العدو في أوكرانيا.. فيديو
مدفع "ناتاشا" يسحق مدرعات العدو في أوكرانيا.. فيديو
يُظهر فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية لحظة إطلاق النار من نظام المدفعية "مستا-بي". 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T11:49+0000
2022-06-27T11:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأوضحت وزارة الدفاع أن المدفع الذي يظهر في الفيديو يطلق النار على رتل سيارات ومدرعات القوات الأوكرانية .وتعرض رتل مدرعات القوات الأوكرانية إلى قصف من قبل المدفع الذي يسميه مستخدموه "ناتاشا" بعدما اكتشفته طائرات مسيرة تابعة للقوات الروسية التي تشارك في العملية العسكرية الخاصة الهادفة إلى حماية الناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.
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رصد عسكري

مدفع "ناتاشا" يسحق مدرعات العدو في أوكرانيا.. فيديو

11:49 GMT 27.06.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورالجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان "مولكينو" العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع "مستا-إس إم")
الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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يُظهر فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية لحظة إطلاق النار من نظام المدفعية "مستا-بي".
وأوضحت وزارة الدفاع أن المدفع الذي يظهر في الفيديو يطلق النار على رتل سيارات ومدرعات القوات الأوكرانية .
وتعرض رتل مدرعات القوات الأوكرانية إلى قصف من قبل المدفع الذي يسميه مستخدموه "ناتاشا" بعدما اكتشفته طائرات مسيرة تابعة للقوات الروسية التي تشارك في العملية العسكرية الخاصة الهادفة إلى حماية الناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.
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