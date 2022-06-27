https://arabic.sputniknews.com/20220627/مدير-المخابرات-الأوكرانية-يتوعد-بتنفيذ-عمليات-إرهابية-1064280459.html
مدير المخابرات الأوكرانية يتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية
مدير المخابرات الأوكرانية يتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية
أفادت صحيفة بريطانية عن تهديدات ضد روسيا أطلقها مدير المخابرات العسكرية الأوكرانية. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T08:43+0000
2022-06-27T08:43+0000
2022-06-27T08:43+0000
أخبار أوكرانيا
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ونقلت "فاينانشل تايمز" عن كيريل بودانوف، مدير المخابرات العسكرية الأوكرانية، قوله إنه لا بد من تنفيذ المزيد من العمليات الإرهابية ضد روسيا في مناطق أوكرانية وروسية.وذكر أن تفجير إحدى السيارات في مقاطعة خيرسون تسبب في قتل أحد موظفي السلطة المحلية. وهدد بتنفيذ المزيد من العمليات المماثلة في أماكن أخرى وفقا لإفادة الصحيفة البريطانية.ورفض بودانوف أن يؤكد وقوف السلطات الأوكرانية وراء هذه العمليات.وكانت مقاطعة خيرسون قد تخلصت من التبعية لنظام الحكم الأوكراني في سياق العملية العسكرية الروسية التي حدد الرئيس فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذيها في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
مدير المخابرات الأوكرانية يتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية
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أفادت صحيفة بريطانية عن تهديدات ضد روسيا أطلقها مدير المخابرات العسكرية الأوكرانية.
ونقلت
"فاينانشل تايمز" عن كيريل بودانوف، مدير المخابرات العسكرية الأوكرانية، قوله إنه لا بد من تنفيذ المزيد من العمليات الإرهابية ضد روسيا في مناطق أوكرانية وروسية.
وذكر أن تفجير إحدى السيارات في مقاطعة خيرسون تسبب في قتل أحد موظفي السلطة المحلية. وهدد بتنفيذ المزيد من العمليات المماثلة في أماكن أخرى وفقا لإفادة الصحيفة البريطانية.
ورفض بودانوف أن يؤكد وقوف السلطات الأوكرانية وراء هذه العمليات.
وكانت مقاطعة خيرسون قد تخلصت من التبعية لنظام الحكم الأوكراني في سياق العملية العسكرية الروسية التي حدد الرئيس فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذيها في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام.