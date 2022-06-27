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مدير المخابرات الأوكرانية يتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية
مدير المخابرات الأوكرانية يتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية
أفادت صحيفة بريطانية عن تهديدات ضد روسيا أطلقها مدير المخابرات العسكرية الأوكرانية. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T08:43+0000
2022-06-27T08:43+0000
أخبار أوكرانيا
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ونقلت "فاينانشل تايمز" عن كيريل بودانوف، مدير المخابرات العسكرية الأوكرانية، قوله إنه لا بد من تنفيذ المزيد من العمليات الإرهابية ضد روسيا في مناطق أوكرانية وروسية.وذكر أن تفجير إحدى السيارات في مقاطعة خيرسون تسبب في قتل أحد موظفي السلطة المحلية. وهدد بتنفيذ المزيد من العمليات المماثلة في أماكن أخرى وفقا لإفادة الصحيفة البريطانية.ورفض بودانوف أن يؤكد وقوف السلطات الأوكرانية وراء هذه العمليات.وكانت مقاطعة خيرسون قد تخلصت من التبعية لنظام الحكم الأوكراني في سياق العملية العسكرية الروسية التي حدد الرئيس فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذيها في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام.
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أخبار أوكرانيا

مدير المخابرات الأوكرانية يتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية

08:43 GMT 27.06.2022
© Fotolia / aviavladالعلم الأوكراني
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Fotolia / aviavlad
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أفادت صحيفة بريطانية عن تهديدات ضد روسيا أطلقها مدير المخابرات العسكرية الأوكرانية.
ونقلت "فاينانشل تايمز" عن كيريل بودانوف، مدير المخابرات العسكرية الأوكرانية، قوله إنه لا بد من تنفيذ المزيد من العمليات الإرهابية ضد روسيا في مناطق أوكرانية وروسية.
وذكر أن تفجير إحدى السيارات في مقاطعة خيرسون تسبب في قتل أحد موظفي السلطة المحلية. وهدد بتنفيذ المزيد من العمليات المماثلة في أماكن أخرى وفقا لإفادة الصحيفة البريطانية.
ورفض بودانوف أن يؤكد وقوف السلطات الأوكرانية وراء هذه العمليات.
وكانت مقاطعة خيرسون قد تخلصت من التبعية لنظام الحكم الأوكراني في سياق العملية العسكرية الروسية التي حدد الرئيس فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذيها في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام.
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