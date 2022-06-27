https://arabic.sputniknews.com/20220627/مزارعون-يبيعون-حبة-كرز-يابانية-بمبلغ-خيالي-1064297210.html
مزارعون يبيعون حبة كرز يابانية بمبلغ خيالي
مزارعون يبيعون حبة كرز يابانية بمبلغ خيالي
أعلنت وسائل إعلام يابانية، اليوم الإثنين، عن قيام مزارعين يابانيين بتسعير حبة الكرز الواحدة من نوع "Aomori Heartbeat" بسعر قياسي. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T12:16+0000
2022-06-27T12:16+0000
2022-06-27T12:16+0000
العالم
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وذكرت وكالة الأخبار اليابانية "NHK" أن الحد الأقصى لسعر حبة واحدة في المزاد الأول لكرز أوموري هارتبيت في اليابان بلغ 40 ألف ين، أي حوالي 296 دولارًا.وبدأ المزارعون من محافظة أوموري بتسويق كرز من نوع "أوموري هارتبيت" منذ ثلاث سنوات في المزاد العلني الأول لهذا العام، حيث بلغ سعر حبة واحدة رقماً قياسياً.وتم بيع علبة فيها 15 حبة مقابل 600 ألف ين(4.4 ألف دولار) أي تبلغ سعر حبة الكرز 40 ألف ين(296 دولاراً).ويعد هذا أعلى بنسبة 25% من أسعار العام الماضي، حيث تم بيع ما مجموعه 11 صندوقًا.ويتميز هذا الصنف الجديد بحجم التوت ويصل قطره إلى 2-2.5 سم واللون الأحمر الفاتح.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مزارعون يبيعون حبة كرز يابانية بمبلغ خيالي
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أعلنت وسائل إعلام يابانية، اليوم الإثنين، عن قيام مزارعين يابانيين بتسعير حبة الكرز الواحدة من نوع "Aomori Heartbeat" بسعر قياسي.
وذكرت وكالة الأخبار اليابانية "NHK"
أن الحد الأقصى لسعر حبة واحدة في المزاد الأول لكرز أوموري هارتبيت في اليابان بلغ 40 ألف ين، أي حوالي 296 دولارًا.
وبدأ المزارعون من محافظة أوموري بتسويق كرز من نوع "أوموري هارتبيت" منذ ثلاث سنوات في المزاد العلني الأول لهذا العام، حيث بلغ سعر حبة واحدة رقماً قياسياً.
وتم بيع علبة فيها 15 حبة مقابل 600 ألف ين(4.4 ألف دولار) أي تبلغ سعر حبة الكرز 40 ألف ين(296 دولاراً).
ويعد هذا أعلى بنسبة 25% من أسعار العام الماضي، حيث تم بيع ما مجموعه 11 صندوقًا.
ويتميز هذا الصنف الجديد بحجم التوت ويصل قطره إلى 2-2.5 سم واللون الأحمر الفاتح.