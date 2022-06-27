https://arabic.sputniknews.com/20220627/مسؤول-إعلان-عجز-روسيا-عن-سداد-التزامات-مالية-هو-كذبة-1064272455.html
مسؤول: إعلان عجز روسيا عن سداد التزامات مالية هو كذبة
مسؤول: إعلان عجز روسيا عن سداد التزامات مالية هو كذبة
نفى مسؤول روسي صحة ما أعلنته وكالة أنباء أمريكية. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T07:51+0000
2022-06-27T07:51+0000
2022-06-27T07:51+0000
روسيا
العالم
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وزعمت وكالة بلومبرغ أن روسيا تعاني لأول مرة منذ عام 1918 مشاكل في مدفوعاتها الخارجية، وأنها لم تتمكن من تغطية مدفوعات مستحقة السداد في ليل الأحد - الاثنين.وقال فلاديمير جاباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الروسي (فيديراتسيا)، تعقيبا على ما أعلنته وكالة بلومبرغ إنها كذبة.وذكّر بأن البنوك الغربية جمدت أو بالأحرى سرقت أموال روسيا المودعة لديها. ولهذا السبب لم يصل ما صرفته وزارة المالية الروسية من أموال لسداد الالتزامات نحو الجهات الخارجية، إلى مستحقيها في الموعد المقرر.وأشار إلى أن مَن يزعم أن روسيا تعجز عن تسديد الالتزامات المالية فهو سفيه وقح.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
مسؤول: إعلان عجز روسيا عن سداد التزامات مالية هو كذبة
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نفى مسؤول روسي صحة ما أعلنته وكالة أنباء أمريكية.
وزعمت وكالة بلومبرغ أن روسيا تعاني لأول مرة منذ عام 1918 مشاكل في مدفوعاتها الخارجية، وأنها لم تتمكن من تغطية مدفوعات مستحقة السداد في ليل الأحد - الاثنين.
وقال
فلاديمير جاباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الروسي (فيديراتسيا)، تعقيبا على ما أعلنته وكالة بلومبرغ إنها كذبة.
وذكّر بأن البنوك الغربية جمدت أو بالأحرى سرقت أموال روسيا المودعة لديها. ولهذا السبب لم يصل ما صرفته وزارة المالية الروسية من أموال لسداد الالتزامات نحو الجهات الخارجية، إلى مستحقيها في الموعد المقرر.
وأشار إلى أن مَن يزعم أن روسيا تعجز عن تسديد الالتزامات المالية فهو سفيه وقح.