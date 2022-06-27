https://arabic.sputniknews.com/20220627/مسؤول-في-أنصار-الله-من-غير-المتوقع-أي-تمديد-للهدنة-الأممية-باليمن-1064267054.html

مسؤول في "أنصار الله": من غير المتوقع أي تمديد للهدنة الأممية باليمن

مسؤول في "أنصار الله": من غير المتوقع أي تمديد للهدنة الأممية باليمن

توقع مسوؤل بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، ألا يتم أي تمديد إضافي لهدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن حتى مطلع أغسطس/آب المقبل، متهما التحالف العربي... 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T00:46+0000

2022-06-27T00:46+0000

2022-06-27T00:46+0000

أنصار الله

أخبار اليمن الأن

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وقال نائب وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من "أنصار الله"، حسين العزي، عبر "تويتر"، "30 ألف مواطن يطلبون حجز مقاعد ومازال التحالف يعيق رحلات محدودة جدا، ويرفض فتح طرق تقلل المسافة من 5 ساعات - 30 دقيقة".وأضاف العزي وهو رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في "أنصار الله": "الحقيقة أن كل حامل سلاح في اليمن بات اليوم على يقين بأن دول الخليج ومعها الغرب يتعمدون إذلال وإهانة اليمن".وتأتي تصريحات القيادي في "أنصار الله" عقب تأكيد سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، ستيفن فاجن، خلال لقائه، في السعودية رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أنه "يجب أن تستمر الهدنة في تحقيق الفوائد لجميع اليمنيين".واعتبر فاجن، وفقا لحساب السفارة على "تويتر"، أن "فتح الطرق، وخاصة في تعز، أمر بالغ الأهمية".وفي الثاني من يونيو الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، موافقة أطراف النزاع في اليمن على مقترح أممي لتمديد الهدنة السارية في البلد العربي، شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس القادم، وفق بنود الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي.وتتضمن هدنة الأمم المتحدة في اليمن، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعيا، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220626/أنصار-الله-تتهم-التحالف-والحكومة-اليمنية-بـالمماطلة-في-تنفيذ-أكبر-صفقة-تبادل-أسرى-1064243138.html

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