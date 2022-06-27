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مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في تصادم حافلة وسيارة نقل شرقي القاهرة
مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في تصادم حافلة وسيارة نقل شرقي القاهرة
لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون في حادث سير مروري، اليوم الاثنين، عقب اصطدام حافلة بسيارة نقل في منطقة القاهرة الجديدة شرقي العاصمة المصرية، على طريق العين... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T10:39+0000
2022-06-27T10:39+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن النيابة العامة المصرية، انتقلت إلى المنطقة لمعاينة الحادث وسؤال شهود العيان على الواقعة، وفحص الكاميرات القريبة من مكان وقوع الحادث.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المنطقة بصحبة عدد من سيارات الإسعاف، لنقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى.واتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وفق الإعلام المحلي.
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أخبار مصر الآن, مصر

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في تصادم حافلة وسيارة نقل شرقي القاهرة

10:39 GMT 27.06.2022
© AP Photo / Ibrahim el-Shazlyسيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر
سيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Ibrahim el-Shazly
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لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون في حادث سير مروري، اليوم الاثنين، عقب اصطدام حافلة بسيارة نقل في منطقة القاهرة الجديدة شرقي العاصمة المصرية، على طريق العين السخنة.
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن النيابة العامة المصرية، انتقلت إلى المنطقة لمعاينة الحادث وسؤال شهود العيان على الواقعة، وفحص الكاميرات القريبة من مكان وقوع الحادث.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المنطقة بصحبة عدد من سيارات الإسعاف، لنقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى.
واتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وفق الإعلام المحلي.
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