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https://arabic.sputniknews.com/20220627/مصر-حكم-بحبس-معيد-في-إحدى-الجامعات-بسبب-فئران-التجارب-1064320535.html
مصر… حكم بحبس معيد في إحدى الجامعات بسبب فئران التجارب
مصر… حكم بحبس معيد في إحدى الجامعات بسبب فئران التجارب
تسببت فئران تجارب في خلاف بين اثنين من المعيدين في إحدى الجامعات المصرية وتطور الأمر إلى دعوى قضائية صدر فيها حكم قضائي بحبس أحدهما. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T20:22+0000
2022-06-27T20:22+0000
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وأصدرت محكمة مصرية في محافظة قنا، جنوبي مصر، حكما بسجن معيد في كلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي، 6 أشهر بعدما اتهمته زميلته بقتل 60 فأر تجارب، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الاثنين.وبحسب الدعوى، فإن "المتهم فعل ذلك انتقاما من زميلته لتعطيل أبحاثها الخاصة برسالة الماجستير".وقال رئيس جامعة جنوب الوادي يوسف غرباوي، إنه سيتم إصدار بيان تفصيلي عن الواقعة بعد التعرف على ملابساتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/الحكومة-المصرية-تكشف-حقيقة-حرمان-طلاب-الجامعات-من-الامتحان-حال-عدم-سداد-المصروفات-1061985117.html
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منوعات, أخبار مصر الآن

مصر… حكم بحبس معيد في إحدى الجامعات بسبب فئران التجارب

20:22 GMT 27.06.2022
© Sputnik . PixabayRat
Rat - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Sputnik . Pixabay
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تسببت فئران تجارب في خلاف بين اثنين من المعيدين في إحدى الجامعات المصرية وتطور الأمر إلى دعوى قضائية صدر فيها حكم قضائي بحبس أحدهما.
وأصدرت محكمة مصرية في محافظة قنا، جنوبي مصر، حكما بسجن معيد في كلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي، 6 أشهر بعدما اتهمته زميلته بقتل 60 فأر تجارب، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الاثنين.
جامعة القاهرة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
الحكومة المصرية تكشف حقيقة حرمان طلاب الجامعات من الامتحان حال عدم سداد المصروفات
8 مايو, 12:17 GMT
وبحسب الدعوى، فإن "المتهم فعل ذلك انتقاما من زميلته لتعطيل أبحاثها الخاصة برسالة الماجستير".
وقال رئيس جامعة جنوب الوادي يوسف غرباوي، إنه سيتم إصدار بيان تفصيلي عن الواقعة بعد التعرف على ملابساتها.
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