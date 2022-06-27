https://arabic.sputniknews.com/20220627/مقتل-طالب-لجوء-وإصابة-5-آخرين-في-طعن-عشوائي-جنوبي-ألمانيا-1064273292.html

مقتل طالب لجوء وإصابة 5 آخرين في "طعن عشوائي" جنوبي ألمانيا

مقتل طالب لجوء وإصابة 5 آخرين في "طعن عشوائي" جنوبي ألمانيا

طعن مهاجم مسلح بسكين عدة أشخاص في معسكر لطالبي اللجوء في جنوب ألمانيا، ما أسفر عن مقتل رجل وإصابة ما لا يقل عن خمسة أشخاص. 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T08:21+0000

2022-06-27T08:21+0000

2022-06-27T08:21+0000

أخبار ألمانيا

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وقالت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن المهاجم، الذي ورد أنه من سكان الملجأ، طرق أبواب غرف المبنى في كريسبرون، على بحيرة كونستانس، مساء الأحد، وعندما فتح السكان، طعنهم.توفي رجل متأثرا بجراحه على الفور، ونُقل آخر مصاب بجروح خطيرة إلى المستشفى، ونقل أربعة مصابين آخرين إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف. ولم يتضح على الفور ما إذا كان أشخاص آخرون قد أصيبوا.تم القبض على المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 31 عاما يعتقد أنه أحد سكان الملجأ، من قبل الضباط.وقالت الشرطة إنها لم تحدد بعد الدافع وراء الهجوم.وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن الجريمة التي وقعت في أحد مخيمات اللاجئين في مدينة "فريدريشهافن" جنوبي ألمانيا راح ضحيتها شاب سوري وآخر فلسطيني.وقالت مجلة "العرب في ألمانيا" على فيسبوك: "قتل الشاب السوري إبراهيم ذيب الحسين وآخر فلسطيني وإصابة 8 آخرين بجروح بينهم امرأتين جراء هجوم من قبل لاجئ من أصول أفريقية بواسطة سلاح أبيض استهدف كامب في مدينة فريدريشهافن جنوبي ألمانيا".

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أخبار ألمانيا