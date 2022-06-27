https://arabic.sputniknews.com/20220627/مقتل-5-أشخاص-جراء-هجوم-مسلحين-على-منزل-في-درعا-بسوريا-1064322885.html
سوريا... مقتل 5 أشخاص جراء هجوم مسلحين على منزل في درعا
سوريا... مقتل 5 أشخاص جراء هجوم مسلحين على منزل في درعا
قال مصدر أمني لـ "سبوتنك" إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم جراء هجوم نفذه مسلحون على منزل في درعا بسوريا. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T21:23+0000
2022-06-27T21:23+0000
2022-06-27T21:42+0000
العالم العربي
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دمشق - سبوتنيك. وقال المصدر إن مسلحين قاموا باستهدف أحد المنازل شمالي مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، في سوريا.ولم يكشف المصدر الأمني مزيد من التفاصيل عن ملابسات الحادث، الذي وقع اليوم الاثنين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
سوريا... مقتل 5 أشخاص جراء هجوم مسلحين على منزل في درعا
21:23 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 21:42 GMT 27.06.2022) تابعنا عبر
قال مصدر أمني لـ "سبوتنك" إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم جراء هجوم نفذه مسلحون على منزل في درعا بسوريا.
دمشق - سبوتنيك
. وقال المصدر إن مسلحين قاموا باستهدف أحد المنازل شمالي مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، في سوريا.
ولم يكشف المصدر الأمني
مزيد من التفاصيل عن ملابسات الحادث، الذي وقع اليوم الاثنين.