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ميدفيديف: أي محاولة للاعتداء على القرم هي إعلان حرب قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
https://arabic.sputniknews.com/20220627/ميدفيديف-أي-محاولة-للاعتداء-على-القرم-هي-إعلان-حرب-قد-يؤدي-إلى-حرب-عالمية-ثالثة-1064322085.html
ميدفيديف: أي محاولة للاعتداء على القرم هي إعلان حرب قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
ميدفيديف: أي محاولة للاعتداء على القرم هي إعلان حرب قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري مدفيديف، أن أي محاولة للاعتداء على شبه جزيرة القرم ستعتبر إعلان حرب ضد روسيا، وإذا ما قامت بذلك دولة عضو في حلف... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T21:09+0000
2022-06-27T21:09+0000
ميدفيديف
شبه جزيرة القرم الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميدفيديف في مقابلة مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية، "أي محاولة للاعتداء على القرم هي إعلان حرب ضد بلادنا. وإذا ما فعلت ذلك دولة عضو في الناتو، فإن ذلك سيكون صراعا مع حلف شمال الأطلسي. ستكون حربا عالمية ثالثة. كارثة كبرى".
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ميدفيديف, شبه جزيرة القرم الروسية

ميدفيديف: أي محاولة للاعتداء على القرم هي إعلان حرب قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة

21:09 GMT 27.06.2022
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري مدفيديف، أن أي محاولة للاعتداء على شبه جزيرة القرم ستعتبر إعلان حرب ضد روسيا، وإذا ما قامت بذلك دولة عضو في حلف الناتو، فإن ذلك سيعني صراعا مع الحلف، مما سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميدفيديف في مقابلة مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية، "أي محاولة للاعتداء على القرم هي إعلان حرب ضد بلادنا. وإذا ما فعلت ذلك دولة عضو في الناتو، فإن ذلك سيكون صراعا مع حلف شمال الأطلسي. ستكون حربا عالمية ثالثة. كارثة كبرى".
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