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ناشطون إسرائيليون يحتجون ضد الاعتقالات الليلية لقاصرين فلسطينيين
ناشطون إسرائيليون يحتجون ضد الاعتقالات الليلية لقاصرين فلسطينيين
احتج ناشطون يساريون في إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، على الاعتقالات الليلية التي ينفذها جيش بلادهم بحق القاصرين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T06:40+0000
2022-06-27T06:40+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن عشرات المحتجين تظاهروا عند مدخل كيبوتس حورشيم وسط البلاد حيث يسكن قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي الجنرال يهودا فوكس.وطالب المحتجون بوقف الاعتقالات الليلية للقصر الفلسطينيين، رافعين لافتات وصفت فوكس بـ"مدمر الاحلام".ووفق بيانات جمعية "آباء ضد اعتقال الأطفال" الإسرائيلية، التي تأسست عام 2018 للتصدي لظاهرة اعتقال الأطفال الفلسطينيين، تعتقل أجهزة الأمن الإسرائيلية في المتوسط كل عام ما يقرب من 3 آلاف قاصر فلسطيني، يتم اعتقال معظمهم لدى اقتحام منازلهم في منتصف الليل.وقالت موريا شلوموت، الرئيس التنفيذي للجمعية إن "الجنرال فوكس مسؤول عن سلامة وأمن ملايين القاصرين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية، لكنه بدلا من حمايتهم يواصل إيذائهم كل ليلة".وأضافت: "يجب إخراج الأطفال من اللعبة السياسية. ندعو فوكس إلى معاملة كل طفل كما لو كان طفله والتوقف عن استخدام الاعتقالات الليلية".ووقع أكثر من 3000 إسرائيلي على عريضة تطالب فوكس بممارسة سلطته والتوقف عن "تدمير أحلام الأطفال".
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

ناشطون إسرائيليون يحتجون ضد الاعتقالات الليلية لقاصرين فلسطينيين

06:40 GMT 27.06.2022
© qudsn.psالطفل الفلسطيني "أحمد مناصرة"
الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© qudsn.ps
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احتج ناشطون يساريون في إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، على الاعتقالات الليلية التي ينفذها جيش بلادهم بحق القاصرين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن عشرات المحتجين تظاهروا عند مدخل كيبوتس حورشيم وسط البلاد حيث يسكن قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي الجنرال يهودا فوكس.
وطالب المحتجون بوقف الاعتقالات الليلية للقصر الفلسطينيين، رافعين لافتات وصفت فوكس بـ"مدمر الاحلام".
ووفق بيانات جمعية "آباء ضد اعتقال الأطفال" الإسرائيلية، التي تأسست عام 2018 للتصدي لظاهرة اعتقال الأطفال الفلسطينيين، تعتقل أجهزة الأمن الإسرائيلية في المتوسط كل عام ما يقرب من 3 آلاف قاصر فلسطيني، يتم اعتقال معظمهم لدى اقتحام منازلهم في منتصف الليل.
وقالت موريا شلوموت، الرئيس التنفيذي للجمعية إن "الجنرال فوكس مسؤول عن سلامة وأمن ملايين القاصرين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية، لكنه بدلا من حمايتهم يواصل إيذائهم كل ليلة".
وأضافت: "يجب إخراج الأطفال من اللعبة السياسية. ندعو فوكس إلى معاملة كل طفل كما لو كان طفله والتوقف عن استخدام الاعتقالات الليلية".
ووقع أكثر من 3000 إسرائيلي على عريضة تطالب فوكس بممارسة سلطته والتوقف عن "تدمير أحلام الأطفال".
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