https://arabic.sputniknews.com/20220627/هيئة-الانتخابات-التونسية-نسبة-محترمة-ستشارك-في-حملة-الاستفتاء-1064293001.html
هيئة الانتخابات التونسية: نسبة محترمة ستشارك في حملة الاستفتاء
هيئة الانتخابات التونسية: نسبة محترمة ستشارك في حملة الاستفتاء
أعلن ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، انطلاق حملة الاستفتاء على الدستور في 3 يوليو/ حزيران القادم. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T11:15+0000
2022-06-27T11:15+0000
2022-06-27T11:15+0000
أخبار تونس اليوم
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وقال الجديدي إن هناك مساع حثيثة لإعداد مشروع قرار نهائي يضبط صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تنظيم حملة الاستفتاء، بحسب موقع قناة "نسمة".وأوضح أن اليوم هو آخر موعد لقبول مطالب المشاركة في حملة الاستفتاء، مشيرا إلى أن الهيئة ستبدأ اعتبارا من يوم غد في حسم هذه المطالب.وذكر نائب رئيس الهيئة أن هناك نسبة محترمة من المشاركين في حملة الاستفتاء تشمل عددا من الأحزاب والجمعيات والأشخاص الطبيعيين بينهم معارضون للاستفتاء.ولفت إلى أّن الهيئة ستعقد ندوة صحفية خلال الساعات القادمة لتوضيح كافة المسائل الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية.وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر، في أواخر مايو/ أيار، مرسوما، وتم نشره في الجريدة الرسمية، دعا التونسيين من خلاله إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد، صباح الـ25 من يوليو/ تموز المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/حركة-النهضة-السلطات-التونسية-تحاول-إضفاء-شرعية-مزيفة-عبر-مهزلة-استفتاء-مفتعل--1064124633.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
هيئة الانتخابات التونسية: نسبة محترمة ستشارك في حملة الاستفتاء
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أعلن ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، انطلاق حملة الاستفتاء على الدستور في 3 يوليو/ حزيران القادم.
وقال الجديدي إن هناك مساع حثيثة لإعداد مشروع قرار نهائي يضبط صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تنظيم حملة الاستفتاء، بحسب موقع قناة "نسمة"
.
وأوضح أن اليوم هو آخر موعد لقبول مطالب المشاركة في حملة الاستفتاء، مشيرا إلى أن الهيئة ستبدأ اعتبارا من يوم غد في حسم هذه المطالب.
وذكر نائب رئيس الهيئة أن هناك نسبة محترمة من المشاركين في حملة الاستفتاء تشمل عددا من الأحزاب والجمعيات والأشخاص الطبيعيين بينهم معارضون للاستفتاء.
ولفت إلى أّن الهيئة ستعقد ندوة صحفية خلال الساعات القادمة لتوضيح كافة المسائل الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر، في أواخر مايو/ أيار، مرسوما، وتم نشره في الجريدة الرسمية، دعا التونسيين من خلاله إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد، صباح الـ25 من يوليو/ تموز المقبل.