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"وادي الفن"... السعودية تطلق مشروعا ثقافيا ضخما يكتمل في 2024
"وادي الفن"... السعودية تطلق مشروعا ثقافيا ضخما يكتمل في 2024
أطلقت السعودية مشروعا ثقافيا جديدا يحمل اسم "وادي الفن" ويهدف إلى تحويل محافظة العلا إلى وجهة للتراث العالمي. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T21:44+0000
2022-06-27T21:47+0000
منوعات
السعودية
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ويأتي المشروع ضمن رؤية المملكة 2030، التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.وذكرت الوكالة أن الهيئة الملكية للمحافظة أوضحت أن المشروع الذي تم الإعلان عنه يمثل جزءا من مخطط "رحلة عبر الزمن" الذي أطلقه محمد بن سلمان في عام 2021.ومن المقرر أن يتم استكمال مشروع "وادي الفن" عام 2024، حيث يقام على مساحة تصل إلى 65 كيلومترا مربعا، وسيضم أعمالا فنية مستمدة من طبيعة المحافظة.
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منوعات, السعودية

"وادي الفن"... السعودية تطلق مشروعا ثقافيا ضخما يكتمل في 2024

21:44 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 21:47 GMT 27.06.2022)
© AP Photo / Bandar Aljaloudولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Bandar Aljaloud
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أطلقت السعودية مشروعا ثقافيا جديدا يحمل اسم "وادي الفن" ويهدف إلى تحويل محافظة العلا إلى وجهة للتراث العالمي.
ويأتي المشروع ضمن رؤية المملكة 2030، التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.
وذكرت الوكالة أن الهيئة الملكية للمحافظة أوضحت أن المشروع الذي تم الإعلان عنه يمثل جزءا من مخطط "رحلة عبر الزمن" الذي أطلقه محمد بن سلمان في عام 2021.
ومن المقرر أن يتم استكمال مشروع "وادي الفن" عام 2024، حيث يقام على مساحة تصل إلى 65 كيلومترا مربعا، وسيضم أعمالا فنية مستمدة من طبيعة المحافظة.
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