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https://arabic.sputniknews.com/20220627/وزارة-الصحة-في-تتارستان-ترسل-أطباء-إلى-الحج-لمراقبة-صحة-الحجاج-1064289257.html
وزارة الصحة في تتارستان ترسل أطباء إلى الحج لمراقبة صحة الحجاج
وزارة الصحة في تتارستان ترسل أطباء إلى الحج لمراقبة صحة الحجاج
أفادت الإدارة الروحية لمسلمي جمهورية تتارستان الروسية، اليوم الاثنين، بأن وزارة الصحة في الجمهورية أرسلت أطباء للحج لمراقبة صحة الحجاج. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T10:36+0000
2022-06-27T10:36+0000
روسيا
وزارة الحج والعمرة السعودية
تتارستان
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وجاء في البيان"رحلة الحج الحالية مختلفة عن سابقاتها، كونها تزامنت مع أكثر أوقات السنة حرارة ( 27 يونيو إلى 20 يوليو). لذلك هناك حاجة إلى مراقبة مستمرة لصحة المؤمنين طوال فترة الحج".وتابع البيان "لهذا السبب فإن وزارة الصحة في تتارستان خصصت مجموعة من الأطباء المسلمين من ذوي الخبرة، سيرافقون الحجاج وسيقومون بأداء واجبهم الديني إوذا لزم الأمر، مهني".يذكر أن أولى رحلات مجموعات الحجاج من قازان إلى المدينة المنورة، طارت اليوم الاثنين، تم تخصيص 11318 حصة للمسلمين في روسيا".وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت سابق: "تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية".
https://arabic.sputniknews.com/20220527/مسلمو-روسيا-وجمهورية-دونيتسك-سيقومون-بأداء-فريضة-حج-مشتركة-هذا-العام-1062779402.html
تتارستان
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روسيا, وزارة الحج والعمرة السعودية, تتارستان

وزارة الصحة في تتارستان ترسل أطباء إلى الحج لمراقبة صحة الحجاج

10:36 GMT 27.06.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiyحجاج بيت الله
حجاج بيت الله - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أفادت الإدارة الروحية لمسلمي جمهورية تتارستان الروسية، اليوم الاثنين، بأن وزارة الصحة في الجمهورية أرسلت أطباء للحج لمراقبة صحة الحجاج.
وجاء في البيان"رحلة الحج الحالية مختلفة عن سابقاتها، كونها تزامنت مع أكثر أوقات السنة حرارة ( 27 يونيو إلى 20 يوليو). لذلك هناك حاجة إلى مراقبة مستمرة لصحة المؤمنين طوال فترة الحج".
وتابع البيان "لهذا السبب فإن وزارة الصحة في تتارستان خصصت مجموعة من الأطباء المسلمين من ذوي الخبرة، سيرافقون الحجاج وسيقومون بأداء واجبهم الديني إوذا لزم الأمر، مهني".
يذكر أن أولى رحلات مجموعات الحجاج من قازان إلى المدينة المنورة، طارت اليوم الاثنين، تم تخصيص 11318 حصة للمسلمين في روسيا".
وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت سابق: "تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية".
التحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
مسلمو روسيا وجمهورية دونيتسك سيقومون بأداء فريضة حج مشتركة هذا العام
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