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وزير الخارجية التركي: أنقرة تواصل جهودها لحل أزمة الحبوب
وزير الخارجية التركي: أنقرة تواصل جهودها لحل أزمة الحبوب
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة تواصل جهودها مع الأمم المتحدة لحل أزمة الحبوب الناجمة عن الأزمة الأوكرانية. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T10:19+0000
2022-06-27T10:19+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إثر اجتماع وزراء الخارجية والنقل في كل من تركيا وأذربيجان وكازاخستان بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بحسب وكالة "الأناضول".وقال وزير الخارجية التركي إن أزمة الحبوب كشفت مدى أهمية خطوط النقل المستدامة والآمنة.وتتهم الدول الغربية روسيا بمنع شحنات الحبوب الأوكرانية في موانئ البحر الأسود، فيما تصر موسكو على أن أوكرانيا لغمت الموانئ، مما يجعل الشحنات مستحيلة.وفي وقت سابق من يونيو/ حزيران، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد حواجز أمام تصدير الحبوب من أوكرانيا. ستتمكن السفن التي تحمل القمح من مغادرة البحر الأسود دون أي مشاكل إذا قامت كييف بتطهير الموانئ من الألغام التي زرعتها.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا

وزير الخارجية التركي: أنقرة تواصل جهودها لحل أزمة الحبوب

10:19 GMT 27.06.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة تواصل جهودها مع الأمم المتحدة لحل أزمة الحبوب الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إثر اجتماع وزراء الخارجية والنقل في كل من تركيا وأذربيجان وكازاخستان بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بحسب وكالة "الأناضول".
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
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وقال وزير الخارجية التركي إن أزمة الحبوب كشفت مدى أهمية خطوط النقل المستدامة والآمنة.
وتتهم الدول الغربية روسيا بمنع شحنات الحبوب الأوكرانية في موانئ البحر الأسود، فيما تصر موسكو على أن أوكرانيا لغمت الموانئ، مما يجعل الشحنات مستحيلة.
وفي وقت سابق من يونيو/ حزيران، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد حواجز أمام تصدير الحبوب من أوكرانيا. ستتمكن السفن التي تحمل القمح من مغادرة البحر الأسود دون أي مشاكل إذا قامت كييف بتطهير الموانئ من الألغام التي زرعتها.
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