https://arabic.sputniknews.com/20220627/وزير-الخارجية-التركي-أنقرة-تواصل-جهودها-لحل-أزمة-الحبوب-1064285183.html
وزير الخارجية التركي: أنقرة تواصل جهودها لحل أزمة الحبوب
وزير الخارجية التركي: أنقرة تواصل جهودها لحل أزمة الحبوب
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة تواصل جهودها مع الأمم المتحدة لحل أزمة الحبوب الناجمة عن الأزمة الأوكرانية. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T10:19+0000
2022-06-27T10:19+0000
2022-06-27T10:19+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050719946_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f66609cd8b85a961a0f3ab8f5d68bf14.jpg
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إثر اجتماع وزراء الخارجية والنقل في كل من تركيا وأذربيجان وكازاخستان بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بحسب وكالة "الأناضول".وقال وزير الخارجية التركي إن أزمة الحبوب كشفت مدى أهمية خطوط النقل المستدامة والآمنة.وتتهم الدول الغربية روسيا بمنع شحنات الحبوب الأوكرانية في موانئ البحر الأسود، فيما تصر موسكو على أن أوكرانيا لغمت الموانئ، مما يجعل الشحنات مستحيلة.وفي وقت سابق من يونيو/ حزيران، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد حواجز أمام تصدير الحبوب من أوكرانيا. ستتمكن السفن التي تحمل القمح من مغادرة البحر الأسود دون أي مشاكل إذا قامت كييف بتطهير الموانئ من الألغام التي زرعتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/جاويش-أوغلو-تركيا-تتوقع-خطوات-واضحة-من-السويد-وفنلندا-حول-انضمامهما-للناتو-1064160036.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050719946_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3d625ad7db831176491817acfc83c80d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية التركي: أنقرة تواصل جهودها لحل أزمة الحبوب
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة تواصل جهودها مع الأمم المتحدة لحل أزمة الحبوب الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إثر اجتماع وزراء الخارجية والنقل في كل من تركيا وأذربيجان وكازاخستان بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال وزير الخارجية التركي إن أزمة الحبوب كشفت مدى أهمية خطوط النقل المستدامة والآمنة.
وتتهم الدول الغربية روسيا بمنع شحنات الحبوب الأوكرانية في موانئ البحر الأسود، فيما تصر موسكو على أن أوكرانيا لغمت الموانئ، مما يجعل الشحنات مستحيلة.
وفي وقت سابق من يونيو/ حزيران، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد حواجز أمام تصدير الحبوب من أوكرانيا. ستتمكن السفن التي تحمل القمح من مغادرة البحر الأسود دون أي مشاكل إذا قامت كييف بتطهير الموانئ من الألغام التي زرعتها.