https://arabic.sputniknews.com/20220627/وزير-الخارجية-التركي-العقوبات-المفروضة-على-إيران-غير-عادلة-ولا-نقبلها-1064313326.html
وزير الخارجية التركي: العقوبات المفروضة على إيران غير عادلة ولا نقبلها
وزير الخارجية التركي: العقوبات المفروضة على إيران غير عادلة ولا نقبلها
قال وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو إن العقوبات المفروضة على إيران غير عادلة وإن بلاده لا تقبل مثل هذا الأمر. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T16:52+0000
2022-06-27T16:52+0000
2022-06-27T16:56+0000
العالم
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القاهرة - سبوتنيك. صرح أوغلو، خلال مؤتمر صحافي اليوم الاثنين في أنقرة مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن "العقوبات المفروضة على إيران غير عادلة ولا نقبل فرض عقوبات عليها".وأعلنت وزارة الخارجية التركية، أمس الأحد، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيزور أنقرة اليوم الاثنين، بعد أن رفضت طهران المزاعم "السخيفة" من جانب إسرائيل بأن الجمهورية الإسلامية تخطط لشن هجمات ضد إسرائيل في تركيا.وتأتي الزيارة بعد أربعة أيام من شكر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد - الذي من المقرر أن يتولى رئاسة حكومة تصريف الأعمال - تركيا على إحباط مؤامرة اغتيال إيرانية مزعومة ضد مواطنيها في اإسطنبول، بحسب موقع "anews" التركي.وكانت تركيا قد اعتقلت، في الأسبوع الماضي، ثمانية أعضاء من خلية إيرانية مزعومة كانوا يخططون لقتل إسرائيليين بمن فيهم سفير سابق قبيل زيارة لابيد لأنقرة، كما جاء في المصدر السابق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزير الخارجية التركي: العقوبات المفروضة على إيران غير عادلة ولا نقبلها
16:52 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 16:56 GMT 27.06.2022) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو إن العقوبات المفروضة على إيران غير عادلة وإن بلاده لا تقبل مثل هذا الأمر.
القاهرة - سبوتنيك. صرح أوغلو، خلال مؤتمر صحافي اليوم الاثنين في أنقرة مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن "العقوبات المفروضة على إيران غير عادلة ولا نقبل فرض عقوبات عليها".
وأعلنت وزارة الخارجية التركية، أمس الأحد، أن وزير الخارجية الإيراني
حسين أمير عبد اللهيان سيزور أنقرة اليوم الاثنين، بعد أن رفضت طهران المزاعم "السخيفة" من جانب إسرائيل بأن الجمهورية الإسلامية تخطط لشن هجمات ضد إسرائيل في تركيا.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن أمير عبد اللهيان "سيقوم بزيارة لتركيا غدا الاثنين لإجراء محادثات حول القضايا الثنائية فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية الحالية".
وتأتي الزيارة بعد أربعة أيام من شكر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد - الذي من المقرر أن يتولى رئاسة حكومة تصريف الأعمال - تركيا على إحباط مؤامرة اغتيال إيرانية مزعومة ضد مواطنيها في اإسطنبول، بحسب موقع "anews
" التركي.
وكانت تركيا قد اعتقلت، في الأسبوع الماضي، ثمانية أعضاء من خلية إيرانية مزعومة كانوا يخططون لقتل إسرائيليين بمن فيهم سفير سابق قبيل زيارة لابيد لأنقرة، كما جاء في المصدر السابق.