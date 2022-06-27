https://arabic.sputniknews.com/20220627/وزير-الطاقة-الإماراتي-ملتزمون-بسقف-الإنتاج-المرجعي-لاتفاقية-أوبك-1064321917.html

وزير الطاقة الإماراتي: ملتزمون بسقف الإنتاج المرجعي لاتفاقية "أوبك+"

وزير الطاقة الإماراتي: ملتزمون بسقف الإنتاج المرجعي لاتفاقية "أوبك+"

قال وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، إن إنتاج الدولة الحالي قريب من سقف الإنتاج المرجعي للدولة في اتفاقية "أوبك+" وهو... 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T20:59+0000

2022-06-27T20:59+0000

2022-06-27T20:59+0000

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وأضاف المزروعي في تصريح له اليوم الاثنين، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، "التزامنا قائم بهذا السقف إلى نهاية الاتفاقية".وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت في وقت سابق بأن بعض أعضاء المنظمة يدرسون فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق إنتاج النفط، مع بدء العقوبات الغربية والحظر الأوروبي الجزئي في تقويض قدرة موسكو على ضخ المزيد.قد يمهد إعفاء روسيا من أهداف إنتاج النفط الطريق أمام المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمنتجين الآخرين في المنظمة لضخ المزيد من الخام بشكل كبير.وضغطت الولايات المتحدة والدول الأوروبية بالفعل على البلدان من أجل زيادة إنتاجها من النفط الخام، بعدما أدت الأزمة في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.اتفقت روسيا، وهي إحدى أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم، مع "أوبك" و9 دول من خارجها العام الماضي على ضخ مزيد من الخام بشكل تدريجي كل شهر.وبحسب الصحيفة، من المتوقع الآن أن ينخفض إنتاج روسيا بنحو 8% هذا العام، ومع ذلك، لا يمكن التحديد قطعا ما إذا كانت موسكو ستوافق على الإعفاء من أهداف الإنتاج المتفق عليها.وفي السياق، أكد مصدر لوكالة "سبوتنيك" ردا على تقرير الصحيفة، أن لجنة "أوبك+" لم تناقش مسألة تعليق مشاركة روسيا في اتفاقية إنتاج النفط الخاصة بالمنظمة.

https://arabic.sputniknews.com/20220602/مصدر-لـسبوتنيك-لجنة-أوبك-لم-تناقش-مسألة-استبعاد-روسيا--1062995320.html

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