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وزير النقل المصري يعد بحل مشكلة طريق الساحل الشمالي
وزير النقل المصري يعد بحل مشكلة طريق الساحل الشمالي
تعهد وزير النقل المصري كامل الوزير، أمس الأحد، بإيجاد حل لمشكلة الطريق الساحلي الدولي، وذلك بعد أن تعددت الشكاوى من المواطنين في هذا الصدد عبر وسائل التواصل... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T11:20+0000
2022-06-27T11:20+0000
أخبار مصر الآن
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وقال الوزير في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" من تقديم الإعلامي عمرو أديب، إن توجيها رئاسيا صدر بحل مشكلة ذلك الطريق، وأن هناك لجنة عاينت المشكلات الموجودة عليه، ويجري التعامل معها بشكل فوري، حسبما نقل موقع "مصراوي".من جانبه، قال الإعلامي عمرو أديب إن المواطنين يتحدثون منذ شهرين عن مشكلة طريق الساحل الشمالي، مشيرا إلى تداول بعض المنشورات الساخرة عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تلك المشكلة.وأضاف أديب: "هناك مشكلة والناس أبدت معاناتها من الطريق، ولا بد من وجود حل سريع، كل ما أطلبه أن يصدر بيانا واضحا، يتضمن رسما توضيحيا وكشف التفاصيل عن هذا الطريق، لا بد أن يتضمن البيان أن الطريق لم يتم تفعيله بشكل كامل، وهناك بعض السلبيات".
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أخبار مصر الآن

وزير النقل المصري يعد بحل مشكلة طريق الساحل الشمالي

11:20 GMT 27.06.2022
© Photo / Spokesman of the Egyptian Presidencyكامل الوزير
كامل الوزير - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Photo / Spokesman of the Egyptian Presidency
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تعهد وزير النقل المصري كامل الوزير، أمس الأحد، بإيجاد حل لمشكلة الطريق الساحلي الدولي، وذلك بعد أن تعددت الشكاوى من المواطنين في هذا الصدد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال الوزير في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" من تقديم الإعلامي عمرو أديب، إن توجيها رئاسيا صدر بحل مشكلة ذلك الطريق، وأن هناك لجنة عاينت المشكلات الموجودة عليه، ويجري التعامل معها بشكل فوري، حسبما نقل موقع "مصراوي".
من جانبه، قال الإعلامي عمرو أديب إن المواطنين يتحدثون منذ شهرين عن مشكلة طريق الساحل الشمالي، مشيرا إلى تداول بعض المنشورات الساخرة عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تلك المشكلة.
وأضاف أديب: "هناك مشكلة والناس أبدت معاناتها من الطريق، ولا بد من وجود حل سريع، كل ما أطلبه أن يصدر بيانا واضحا، يتضمن رسما توضيحيا وكشف التفاصيل عن هذا الطريق، لا بد أن يتضمن البيان أن الطريق لم يتم تفعيله بشكل كامل، وهناك بعض السلبيات".
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