https://arabic.sputniknews.com/20220627/وفاة-مؤسس-أكبر-شركة-منتجة-للنظارات-في-العالم-1064281644.html

وفاة مؤسس أكبر شركة منتجة للنظارات في العالم

وفاة مؤسس أكبر شركة منتجة للنظارات في العالم

توفي، اليوم الاثنين، الملياردير الإيطالي ليوناردو ديل فيكيو، رئيس ومؤسس شركة "إيسيلور لوكسوتيكا" والتي تعد أكبر منتج للنظارات في العالم. 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T09:17+0000

2022-06-27T09:17+0000

2022-06-27T09:17+0000

مجتمع

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وقالت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية إن ديل فيكيو توفي عن عمر ناهز 87 عاما، في سان رافاييل في ميلانو حيث تم إدخاله إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى لعدة أسابيع بعد إصابته بالتهاب رئوي.لم يكن ليوناردو ديل فيكيو زعيم ريادة الأعمال في إيطاليا بالوراثة، بل على العكس تماما، فعلى الرغم من أن إيطاليا بلد لا تزال فيه الرأسمالية الأسرية متجذرة بعمق، كان ديل فيكيو عصاميا صنع مجده بنفسه.ولد مؤسس لوكسوتيكا في ميلانو في 22 مايو/ أيار 1935 لعائلة من إقليم بوليا جنوب شرقي إيطاليا، ثم مات أبوه وهو لا يزال في سن صغيرة، لتلحقه والدته بمدرسة مارتينيت الداخلية حيث بقي حتى تخرجه من مرحلة الدراسة الإعدادية.وفي سن الـ15 عاما ذهب ديل فيكيو للعمل كمتدرب في شركة جونسون المنتجة للميداليات والأكواب، وحثه أصحاب المصنع على التسجيل في دورات مسائية في أكاديمية بريرا لدراسة التصميم والنقش.اكتشف ديل فيكيو شغفه بالتجارة وافتتح متجرا صغيرا له في مقاطعة بيلونو، في غضون ثلاث سنوات فقط أصبح المتجر شركة "لوكسوتيكا" التي تخصصت في تجميع أجزاء النظارات.بدأت الشركة بـ14 موظفا وسرعان ما اكتسبت سمعة ممتازة، وفي عام 1967، قرر ديل فيكيو أن يأخذ زمام المبادرة وبدأ في افتتاح خط إنتاج نظارات خاص به تحت العلامة التجارية "لوكسوتيكا" وأخذت الشركة في النمو حتى غزت السوق الأمريكية.ومنذ عام 1995، أصبحت "لوكسوتيكا" أكبر منتج وموزع في سوق البصريات العالمية، وضمت علامات تجارية شهيرة مثل "راي بان".

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مجتمع