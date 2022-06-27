https://arabic.sputniknews.com/20220627/وفد-من-الدفاع-الإماراتية-يلتقي-وزير-الدفاع-الإندونيسي-1064283017.html
وفد من الدفاع الإماراتية يلتقي وزير الدفاع الإندونيسي
وفد من الدفاع الإماراتية يلتقي وزير الدفاع الإندونيسي
التقى وفد من وزارة الدفاع الإمارتية، اليوم الاثنين، وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سيبيانتو، ضمن زيارة رسمية يجريها الوفد الإماراتي لإندونيسيا. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T10:06+0000
2022-06-27T10:06+0000
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العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقالت وكالة أنباء "وام" إن الوفد الإماراتي أجرى اللقاء برئاسة اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية الإماراتية، وبحضور عبد الله سالم الظاهري سفير الإمارات لدى الجمهورية الإندونيسية.وتهدف الزيارة إلى خلق روابط صناعية قوية في مجال الدفاع والأمن وتوفر إطارًا عمليا للعمل معا لدعم الشراكات الناشئة والمستقبلية وتعزيز الفرص بين البلدين.ونقل الجابري دعوة رسمية من وزير الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي إلى برابوو سيبيانتو وزير الدفاع الإندونيسي لزيارة الدولة لبحث أوجه التعاون المشترك بين وزارتي الدفاع في البلدين.وشدد الجابري خلال اللقاء على أهمية تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف المجالات خاصة المجال الدفاعي والصناعات العسكرية وآلية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.في السياق ذاته، عقد الوفد الإماراتي لقاءات مع رؤساء شركات إندونيسية عاملة في مجال الصناعات الدفاعية، حيث اطلع على أحدث منتجاتها، كما ناقش الجانبان الخطط المستقبلية للتعاون المشترك مؤكدين التزامهما باستكشاف فرص التعاون الجديدة المتاحة في قطاع الدفاع.ودعا الوفد الإماراتي الشركات الإندونيسية للمشاركة في المعارض العسكرية التي تقام على أرض دولة الإمارات وأبرزها معارض آيدكس ونافدكس ودبي للطيران ويومكس.
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
وفد من الدفاع الإماراتية يلتقي وزير الدفاع الإندونيسي
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التقى وفد من وزارة الدفاع الإمارتية، اليوم الاثنين، وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سيبيانتو، ضمن زيارة رسمية يجريها الوفد الإماراتي لإندونيسيا.
وقالت وكالة أنباء "وام"
إن الوفد الإماراتي أجرى اللقاء برئاسة اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية الإماراتية، وبحضور عبد الله سالم الظاهري سفير الإمارات لدى الجمهورية الإندونيسية.
وتهدف الزيارة إلى خلق روابط صناعية قوية في مجال الدفاع والأمن وتوفر إطارًا عمليا للعمل معا لدعم الشراكات الناشئة والمستقبلية وتعزيز الفرص بين البلدين.
ونقل الجابري دعوة رسمية من وزير الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي إلى برابوو سيبيانتو وزير الدفاع الإندونيسي لزيارة الدولة لبحث أوجه التعاون المشترك بين وزارتي الدفاع في البلدين.
وشدد الجابري خلال اللقاء على أهمية تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف المجالات خاصة المجال الدفاعي والصناعات العسكرية وآلية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.
في السياق ذاته، عقد الوفد الإماراتي لقاءات مع رؤساء شركات إندونيسية عاملة في مجال الصناعات الدفاعية، حيث اطلع على أحدث منتجاتها، كما ناقش الجانبان الخطط المستقبلية للتعاون المشترك مؤكدين التزامهما باستكشاف فرص التعاون الجديدة المتاحة في قطاع الدفاع.
ودعا الوفد الإماراتي الشركات الإندونيسية للمشاركة في المعارض العسكرية التي تقام على أرض دولة الإمارات وأبرزها معارض آيدكس ونافدكس ودبي للطيران ويومكس.