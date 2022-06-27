عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220627/وكالة-الاستخبارات-العراقية-تعلن-تفكيك-شبكة-لتهريب-الآثار-في-3-محافظات-1064269363.html
وكالة الاستخبارات العراقية تعلن تفكيك شبكة لتهريب الآثار في 3 محافظات
وكالة الاستخبارات العراقية تعلن تفكيك شبكة لتهريب الآثار في 3 محافظات
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، تفكيك شبكة لتهريب الآثار في ثلاث محافظات. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T06:14+0000
2022-06-27T06:14+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101350/09/1013500949_0:0:3370:1896_1920x0_80_0_0_5e103a4534654051228e9f52b28f311c.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن وكالة الاستخبارات، الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقالت الوكالة إنها مستمرة في جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة، لاسيما جرائم تهريب الآثار العراقية والاتجار بالبشر، عبر ضربات نوعية لهذه العصابات.وأضاف البيان أن رجال الوكالة تمكنوا من إلقاء القبض على أحد المتهمين بتهريب الآثار في محافظة بابل، وذلك بعد استدراجه بطريقة عالية الدقة من محافظة كربلاء، وبحوزته قطعة أثرية ثمينة.وأشار البيان إلى أن الوكالة نجحت في إلقاء القبض على عصابة لتهريب الآثار مؤلفة من ثلاثة متهمين، في منطقة باب المعظم وسط بغداد.وأوضح البيان أنه تم استدراجهم بكمين محكم، وبحوزتهم كتاب أثري يعود لعصور عربية قديمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/العراق-يعلن-اكتشاف-حقول-نفط-وغاز-في-محافظة-نينوى-1064224518.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101350/09/1013500949_34:0:2850:2112_1920x0_80_0_0_e4f4da124ae586bc5c5c3bd73fd1a16f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم

وكالة الاستخبارات العراقية تعلن تفكيك شبكة لتهريب الآثار في 3 محافظات

06:14 GMT 27.06.2022
© AFP 2022 / Azhar Shallalجنود الجيش العراقي
جنود الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022 / Azhar Shallal
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، تفكيك شبكة لتهريب الآثار في ثلاث محافظات.
جاء هذا في بيان صادر عن وكالة الاستخبارات، الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
العراق يعلن اكتشاف حقول نفط وغاز في محافظة نينوى
أمس, 11:31 GMT
وقالت الوكالة إنها مستمرة في جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة، لاسيما جرائم تهريب الآثار العراقية والاتجار بالبشر، عبر ضربات نوعية لهذه العصابات.
وأضاف البيان أن رجال الوكالة تمكنوا من إلقاء القبض على أحد المتهمين بتهريب الآثار في محافظة بابل، وذلك بعد استدراجه بطريقة عالية الدقة من محافظة كربلاء، وبحوزته قطعة أثرية ثمينة.
وأشار البيان إلى أن الوكالة نجحت في إلقاء القبض على عصابة لتهريب الآثار مؤلفة من ثلاثة متهمين، في منطقة باب المعظم وسط بغداد.
وأوضح البيان أنه تم استدراجهم بكمين محكم، وبحوزتهم كتاب أثري يعود لعصور عربية قديمة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала