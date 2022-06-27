https://arabic.sputniknews.com/20220627/وكالة-الاستخبارات-العراقية-تعلن-تفكيك-شبكة-لتهريب-الآثار-في-3-محافظات-1064269363.html
وكالة الاستخبارات العراقية تعلن تفكيك شبكة لتهريب الآثار في 3 محافظات
وكالة الاستخبارات العراقية تعلن تفكيك شبكة لتهريب الآثار في 3 محافظات
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، تفكيك شبكة لتهريب الآثار في ثلاث محافظات. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T06:14+0000
2022-06-27T06:14+0000
2022-06-27T06:14+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن وكالة الاستخبارات، الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقالت الوكالة إنها مستمرة في جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة، لاسيما جرائم تهريب الآثار العراقية والاتجار بالبشر، عبر ضربات نوعية لهذه العصابات.وأضاف البيان أن رجال الوكالة تمكنوا من إلقاء القبض على أحد المتهمين بتهريب الآثار في محافظة بابل، وذلك بعد استدراجه بطريقة عالية الدقة من محافظة كربلاء، وبحوزته قطعة أثرية ثمينة.وأشار البيان إلى أن الوكالة نجحت في إلقاء القبض على عصابة لتهريب الآثار مؤلفة من ثلاثة متهمين، في منطقة باب المعظم وسط بغداد.وأوضح البيان أنه تم استدراجهم بكمين محكم، وبحوزتهم كتاب أثري يعود لعصور عربية قديمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/العراق-يعلن-اكتشاف-حقول-نفط-وغاز-في-محافظة-نينوى-1064224518.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
وكالة الاستخبارات العراقية تعلن تفكيك شبكة لتهريب الآثار في 3 محافظات
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أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، تفكيك شبكة لتهريب الآثار في ثلاث محافظات.
جاء هذا في بيان صادر عن وكالة الاستخبارات، الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقالت الوكالة إنها مستمرة في جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة، لاسيما جرائم تهريب الآثار العراقية والاتجار بالبشر، عبر ضربات نوعية لهذه العصابات.
وأضاف البيان أن رجال الوكالة تمكنوا من إلقاء القبض على أحد المتهمين بتهريب الآثار في محافظة بابل، وذلك بعد استدراجه بطريقة عالية الدقة من محافظة كربلاء، وبحوزته قطعة أثرية ثمينة.
وأشار البيان إلى أن الوكالة نجحت في إلقاء القبض على عصابة لتهريب الآثار مؤلفة من ثلاثة متهمين، في منطقة باب المعظم وسط بغداد.
وأوضح البيان أنه تم استدراجهم بكمين محكم، وبحوزتهم كتاب أثري يعود لعصور عربية قديمة.