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https://arabic.sputniknews.com/20220627/وكالة-بدء-المفاوضات-حول-الاتفاق-النووي-الإيراني-غدا-في-قطر-1064314818.html
وكالة: بدء المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني غدا في قطر
وكالة: بدء المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني غدا في قطر
تبدأ المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، غدا الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T17:35+0000
2022-06-27T17:35+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، عن مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن "المحادثات حول برنامج إيران النووي لرفع العقوبات الأمريكية ستبدأ الثلاثاء في قطر".ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن مصدر مطلع في وزارة الخارجية، قوله إن "كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري يتوجه إلى الدوحة غداً الثلاثاء"، دون المزيد من التفاصيل.من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن مصادر، أن "المبعوث الأمريكي الخاص لإيران​، ​روبرت مالي​، من المتوقع أن يصل إلى ​الدوحة​ اليوم الاثنين، وسيجتمع مع وزير الخارجية القطري، محمد بن ​عبدالرحمن آل ثاني​".وبحسب الوكالة، أشار مسؤول إيراني الى أن "كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كني​، سيكون في الدوحة لاجراء محادثات يومي 28 و 29 يونيو/ حزيران الجاري".ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة عقد اجتماع خاص بمفاوضات إحیاء الاتفاق النووي في العاصمة القطرية بمشارکة وفود من إيران والولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة إسنا.وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أن "مفاوضات رفع الحظر مع أمريكا ستجري بصورة غير مباشرة وفي إحدى دول الخليج خلال الأسبوع الجاري.وأعلنت إيران في وقت سابق اليوم، اختيار قطر لإجراء المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة حول استئناف العمل بالاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في 2018.ونقلت وكالة "إسنا" الإيرانية عن محمد مرندي مستشار الوفد الإيراني للمفاوضات النووية قوله إن بلاده اختارت قطر مكاناً للمفاوضات لأنها "بلد صديق".
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار قطر اليوم

وكالة: بدء المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني غدا في قطر

17:35 GMT 27.06.2022
© AFP 2022 / ALEX HALADAكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري قاني
كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري قاني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022 / ALEX HALADA
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تبدأ المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، غدا الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، عن مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن "المحادثات حول برنامج إيران النووي لرفع العقوبات الأمريكية ستبدأ الثلاثاء في قطر".
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن مصدر مطلع في وزارة الخارجية، قوله إن "كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري يتوجه إلى الدوحة غداً الثلاثاء"، دون المزيد من التفاصيل.
من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن مصادر، أن "المبعوث الأمريكي الخاص لإيران​، ​روبرت مالي​، من المتوقع أن يصل إلى ​الدوحة​ اليوم الاثنين، وسيجتمع مع وزير الخارجية القطري، محمد بن ​عبدالرحمن آل ثاني​".
وبحسب الوكالة، أشار مسؤول إيراني الى أن "كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كني​، سيكون في الدوحة لاجراء محادثات يومي 28 و 29 يونيو/ حزيران الجاري".
ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة عقد اجتماع خاص بمفاوضات إحیاء الاتفاق النووي في العاصمة القطرية بمشارکة وفود من إيران والولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة إسنا.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أن "مفاوضات رفع الحظر مع أمريكا ستجري بصورة غير مباشرة وفي إحدى دول الخليج خلال الأسبوع الجاري.
وأعلنت إيران في وقت سابق اليوم، اختيار قطر لإجراء المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة حول استئناف العمل بالاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في 2018.
ونقلت وكالة "إسنا" الإيرانية عن محمد مرندي مستشار الوفد الإيراني للمفاوضات النووية قوله إن بلاده اختارت قطر مكاناً للمفاوضات لأنها "بلد صديق".
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