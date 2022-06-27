https://arabic.sputniknews.com/20220627/وكالة-كبير-المفاوضين-النوويين-الإيرانيين-والمبعوث-الأمريكي-الخاص-إلى-إيران-يتوجهان-إلى-الدوحة-1064304892.html
وكالة: كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين والمبعوث الأمريكي الخاص لإيران يتوجهان إلى الدوحة
وكالة: كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين والمبعوث الأمريكي الخاص لإيران يتوجهان إلى الدوحة
يتوجه كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري إلى العاصمة القطرية الدوحة غدا الثلاثاء، في وقت كشفت وسائل إعلام عن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T14:30+0000
2022-06-27T14:30+0000
2022-06-27T14:30+0000
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ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن مصدر مطلع في وزارة الخارجية، قوله إن "كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري يتوجه إلى الدوحة غداً الثلاثاء"، دون المزيد من التفاصيل.من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن مصادر، أن "المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، من المتوقع أن يصل إلى الدوحة اليوم الاثنين، وسيجتمع مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني".وبحسب الوكالة، أشار مسؤول إيراني الى أن "كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كني، سيكون في الدوحة لاجراء محادثات يومي 28 و 29 يونيو/ حزيران الجاري".ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة عقد اجتماع خاص بمفاوضات إحیاء الاتفاق النووي في العاصمة القطرية بمشارکة وفود من إيران والولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة إسنا.وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أن "مفاوضات رفع الحظر مع أمريكا ستجري بصورة غير مباشرة وفي إحدى دول الخليج خلال الأسبوع الجاري.وأعلنت إيران في وقت سابق اليوم، اختيار قطر لإجراء المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة حول استئناف العمل بالاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في 2018.ونقلت وكالة "إسنا" الإيرانية عن محمد مرندي مستشار الوفد الإيراني للمفاوضات النووية قوله إن بلاده اختارت قطر مكاناً للمفاوضات لأنها "بلد صديق".
https://arabic.sputniknews.com/20220627/إيران-اخترنا-قطر-مكانا-للمفاوضات-النووية-لأنها-بلد-صديق-1064291344.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار قطر اليوم, الاتفاق النووي الإيراني
وكالة: كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين والمبعوث الأمريكي الخاص لإيران يتوجهان إلى الدوحة
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يتوجه كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري إلى العاصمة القطرية الدوحة غدا الثلاثاء، في وقت كشفت وسائل إعلام عن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، إلى الدوحة مساء اليوم الاثنين.
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية
، عن مصدر مطلع في وزارة الخارجية، قوله إن "كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري يتوجه إلى الدوحة غداً الثلاثاء"، دون المزيد من التفاصيل.
من جهتها، نقلت وكالة رويترز
عن مصادر، أن "المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، من المتوقع أن يصل إلى الدوحة اليوم الاثنين، وسيجتمع مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني".
وبحسب الوكالة، أشار مسؤول إيراني الى أن "كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كني، سيكون في الدوحة لاجراء محادثات يومي 28 و 29 يونيو/ حزيران الجاري".
ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة عقد اجتماع خاص بمفاوضات إحیاء الاتفاق النووي في العاصمة القطرية بمشارکة وفود من إيران والولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة إسنا
.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أن "مفاوضات رفع الحظر مع أمريكا ستجري بصورة غير مباشرة وفي إحدى دول الخليج
خلال الأسبوع الجاري.
وأعلنت إيران في وقت سابق اليوم، اختيار قطر لإجراء المفاوضات النووية
غير المباشرة مع الولايات المتحدة حول استئناف العمل بالاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في 2018.
ونقلت وكالة "إسنا
" الإيرانية عن محمد مرندي مستشار الوفد الإيراني للمفاوضات النووية قوله إن بلاده اختارت قطر مكاناً للمفاوضات لأنها "بلد صديق".