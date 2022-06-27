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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/وكالة-كييف-تقيل-سفراءها-في-عدد-من-الدول-غير-الملتزمة-بالعقوبات-على-روسيا-1064268774.html
وكالة: كييف تقيل سفراءها في عدد من الدول غير الملتزمة بالعقوبات على روسيا
وكالة: كييف تقيل سفراءها في عدد من الدول غير الملتزمة بالعقوبات على روسيا
أعلنت مصادر أوكرانية عن إجراءات جديدة اتخذتها كييف في وزارة الخارجية خلال الأيام الأخيرة، حيث أصدرت قرارا بإقالة عددا من السفراء العاملين في بعض الدول التي... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T05:26+0000
2022-06-27T05:26+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وذكرت وكالة "إسلام نيوز" الروسية نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرئاسة الأوكرانية أصدرت تعميما داخليا لوزارة الخارجية تفيد بإقالة سفراء ودبلوماسيين في 6 دول يعملون في لبنان وإيران وطاجيكستان وسلوفاكيا وجورجيا والبرتغال دون إيضاح الأسباب الكامنة وراء ذلك.في وقت سابق، قام زيلينسكي باستدعاء سفراء الدول التي لا تريد الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا وكان أول من تم استدعاؤه سفيرا أوكرانيا في جورجيا والمغرب.شنت روسيا عمليتها العسكرية لحماية سكان دونباس، في 24 فبراير/ شباط، بعد طلب من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المستقلتين لمساعدتهما في صد عدوان كييف المستمر منذ 8 سنوات، والذي تزايد في الأشهر الأخيرة.وجاءت أيضا بعد تهديدات كييف بإعادة تطوير أسلحة نووية واستخدامها ضد روسيا، إلى جانب استمرار الاستفزازات المشتركة من الجانب الأوكراني بمعاونة حلف "الناتو"، التي شملت مناورات وانتشارا عسكريا على مقربة من الحدود الروسية.وأكدت موسكو أن عمليتها "نوعية" تهدف إلى صد التهديدات ومحاسبة المتسببين في جرائم القتل الجماعي والاضطهاد العرقي ضد أصحاب الأصول الروسية وسكان دونباس، وشددت على أنها لا تنوي "احتلال" أي أراض وتعتزم سحب قواتها بمجرد نهاية العملية، كما انخرطت في محادثات حول تسوية الوضع سلميا.
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العالم

وكالة: كييف تقيل سفراءها في عدد من الدول غير الملتزمة بالعقوبات على روسيا

05:26 GMT 27.06.2022
© Sputnik . Evgenya Novozhenina / الذهاب إلى بنك الصوركييف
كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Sputnik . Evgenya Novozhenina
/
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أعلنت مصادر أوكرانية عن إجراءات جديدة اتخذتها كييف في وزارة الخارجية خلال الأيام الأخيرة، حيث أصدرت قرارا بإقالة عددا من السفراء العاملين في بعض الدول التي رفضت الانصياع لرغبات الغرب بفرض عقوبات على روسيا.
وذكرت وكالة "إسلام نيوز" الروسية نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرئاسة الأوكرانية أصدرت تعميما داخليا لوزارة الخارجية تفيد بإقالة سفراء ودبلوماسيين في 6 دول يعملون في لبنان وإيران وطاجيكستان وسلوفاكيا وجورجيا والبرتغال دون إيضاح الأسباب الكامنة وراء ذلك.
في وقت سابق، قام زيلينسكي باستدعاء سفراء الدول التي لا تريد الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا وكان أول من تم استدعاؤه سفيرا أوكرانيا في جورجيا والمغرب.
شنت روسيا عمليتها العسكرية لحماية سكان دونباس، في 24 فبراير/ شباط، بعد طلب من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المستقلتين لمساعدتهما في صد عدوان كييف المستمر منذ 8 سنوات، والذي تزايد في الأشهر الأخيرة.
وجاءت أيضا بعد تهديدات كييف بإعادة تطوير أسلحة نووية واستخدامها ضد روسيا، إلى جانب استمرار الاستفزازات المشتركة من الجانب الأوكراني بمعاونة حلف "الناتو"، التي شملت مناورات وانتشارا عسكريا على مقربة من الحدود الروسية.
وأكدت موسكو أن عمليتها "نوعية" تهدف إلى صد التهديدات ومحاسبة المتسببين في جرائم القتل الجماعي والاضطهاد العرقي ضد أصحاب الأصول الروسية وسكان دونباس، وشددت على أنها لا تنوي "احتلال" أي أراض وتعتزم سحب قواتها بمجرد نهاية العملية، كما انخرطت في محادثات حول تسوية الوضع سلميا.
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