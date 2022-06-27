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"يهدد المنطقة"... إيران تتعهد بالرد على انضمام إسرائيل للقيادة المركزية الأمريكية
"يهدد المنطقة"... إيران تتعهد بالرد على انضمام إسرائيل للقيادة المركزية الأمريكية
قالت إيران إنها لن تتسامح مع انضمام إسرائيل للقيادة المركزية الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أنه يشكل تهديدا للمنطقة. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T10:23+0000
2022-06-27T10:23+0000
العالم
إسرائيل
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طهران - سبوتنيك. وقال قائد أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، خلال استقباله رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الباكستاني، اللواء نديم رضا، في العاصمة طهران صباح اليوم الاثنين "عضوية الكيان الصهيوني في القيادة المركزية للقوات الأمريكية [المتمركزة] في الشرق الأوسط، ونشره العتاد، ووجوده في التدريبات يشكل تهديدا للمنطقة، لن نتسامح مع هذه التهديدات وسنرد عليها بالتأكيد".يأتي التصريح الإيراني في وقت تستعد منطقة الشرق الأوسط لقمة عربية أمريكية تستضيفها السعودية منتصف الشهر المقبل بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن والرئيس الأميركي جو بايدن.وتتناول القمة عدة قضايا من أبرزها مواجهة النفوذ الإيراني.يذكر أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، دخل الجيش الإسرائيلي رسميا في نطاق عمل القيادة المركزية للقوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط.وقالت القيادة المركزية الأمريكية، وقتذاك، إن الخطوة، "تعزز العلاقة الدفاعية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وتوفر فرصا لتعميق التعاون العملياتي بين الجيش الإسرائيلي والعديد من شركاء القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة".
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العالم, إسرائيل

"يهدد المنطقة"... إيران تتعهد بالرد على انضمام إسرائيل للقيادة المركزية الأمريكية

10:23 GMT 27.06.2022
© AP Photo / Vahid Salemiصواريخ إيران الباليستية
صواريخ إيران الباليستية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
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قالت إيران إنها لن تتسامح مع انضمام إسرائيل للقيادة المركزية الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أنه يشكل تهديدا للمنطقة.
طهران - سبوتنيك. وقال قائد أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، خلال استقباله رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الباكستاني، اللواء نديم رضا، في العاصمة طهران صباح اليوم الاثنين "عضوية الكيان الصهيوني في القيادة المركزية للقوات الأمريكية [المتمركزة] في الشرق الأوسط، ونشره العتاد، ووجوده في التدريبات يشكل تهديدا للمنطقة، لن نتسامح مع هذه التهديدات وسنرد عليها بالتأكيد".
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وتابع: "الكيان الصهيوني يقف على رأس الدول التي تتدخل في المنطقة ويحرض على زعزعة الاستقرار في المنطقة".

يأتي التصريح الإيراني في وقت تستعد منطقة الشرق الأوسط لقمة عربية أمريكية تستضيفها السعودية منتصف الشهر المقبل بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن والرئيس الأميركي جو بايدن.
وتتناول القمة عدة قضايا من أبرزها مواجهة النفوذ الإيراني.
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
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يذكر أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، دخل الجيش الإسرائيلي رسميا في نطاق عمل القيادة المركزية للقوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، وقتذاك، إن الخطوة، "تعزز العلاقة الدفاعية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وتوفر فرصا لتعميق التعاون العملياتي بين الجيش الإسرائيلي والعديد من شركاء القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة".
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