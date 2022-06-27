https://arabic.sputniknews.com/20220627/72-ارتفاعا-في-قيمة-التبادل-التجاري-بين-مصر-وعمان--1064296982.html

7.2% ارتفاعا في قيمة التبادل التجاري بين مصر وعمان

7.2% ارتفاعا في قيمة التبادل التجاري بين مصر وعمان

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان في العام 2021 بنسبة 7.2% لتصل إلى 586.2 مليون دولار، بحسب بيانات رسمية. 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T12:15+0000

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جاء ذلك وفق ما أورده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الاثنين، في تقرير اطلعت عليه "سبوتنيك".وبحسب المعطيات، فقد ارتفع حجم التبادل بين مصر وعمان بنسبة 7.2% مقارنة بعام 2020 والذي وصلت فيه قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 546.9 مليون دولار.وسجلت قيمة الصادرات المصرية لسلطنة عمان 163.3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 170.2 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.1%.في المقابل، بلغت قيمة الواردات المصرية من سلطنة عمان 422.9 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 376.7 مليون دولار خلال عام 2020 بارتفاع يقدر بـ 12.3%.وتصدرت الفواكه المنتجات السلعية التي صدرتها مصر إلى سلطنة عمان خلال 2021 بقيمة 30 مليون دولار، تلاها الآثاث والمنشآت جاهزة الصنع بقيمة 17.7 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية بـ 16.3 مليون دولار، والألبان ومنتجاتها بقيمة 15.3 مليون، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 14.1 مليون دولار.فيما تنوعت السلع التي استوردتها مصر من سلطنة عمان خلال الفترة ذاتها، وتصدرت خامات المعادن القائمة بقيمة 325.9 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.4 مليون، والأسماك بقيمة 18.4 مليون دولار، والألومنيوم ومنتجاته 15.2 مليون دولار، والمنتجات الكيميائية العضوية 3.7 مليون دولار.وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بسلطنة عمان 1% من 160.4 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 إلى 162 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 .فيما تراجعت قيمة تحويلات العمانيين العاملين في مصر بنسبة 15% من 3 مليون دولار إلى 2.6 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.وأوضحت البيانات أن قيمة الاستثمارات العمانية في مصر ارتفعت بنسبة 334.8%، حيث بلغت 68.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 15.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020.وخلال العام الجاري 2022 بلغ عدد سكان مصر 103.5 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان سلطنة عمان 5.3 مليون نسمة.وحتى نهاية عام 2020 بلغ عدد المصـريين المتواجدين بدولة سلطنة عمان طبقا لتقديرات البعثة 60 ألف مواطن.

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