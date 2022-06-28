https://arabic.sputniknews.com/20220628/أردوغان-على-السويد-وفنلندا-مراعاة-مخاوف-تركيا-الأمنية-1064338040.html
أردوغان: على السويد وفنلندا مراعاة مخاوف تركيا الأمنية
أردوغان: على السويد وفنلندا مراعاة مخاوف تركيا الأمنية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه على السويد وفنلندا مراعاة مخاوف تركيا الأمنية. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T09:11+0000
2022-06-28T09:11+0000
2022-06-28T09:11+0000
العالم
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وأضاف أردوغان: "إذا أصبحت السويد وفنلندا عضوين في الناتو، فعليهما مراعاة المخاوف الأمنية لتركيا، التي هي عضو في الحلف لمدة 70 عامًا، سنعقد الاجتماع الرباعي ونرى إلى أين يمكن أن نصل، نريد نتائج ملموسة".وتابع: "لقد اجتمعنا مع السيد بايدن هذا الصباح. وأعرب عن رغبته في الاجتماع مرة أخرى هذا المساء أو غدًا"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/مايو الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو؛ لكن أنقرة أعلنت عن تحفظها على انضمامهما، واتهمت الدولتين بإيواء "عناصر إرهابية" مطلوبة في تركيا.وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/ميدفيديف-انضمام-السويد-وفنلندا-للناتو-ليس-تهديدا-لروسيا-لكن-سنعمل-على-تعزيز-حدودنا-1064322635.html
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العالم
أردوغان: على السويد وفنلندا مراعاة مخاوف تركيا الأمنية
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه على السويد وفنلندا مراعاة مخاوف تركيا الأمنية.
وأضاف أردوغان: "إذا أصبحت السويد وفنلندا عضوين في الناتو، فعليهما مراعاة المخاوف الأمنية لتركيا، التي هي عضو في الحلف لمدة 70 عامًا، سنعقد الاجتماع الرباعي ونرى إلى أين يمكن أن نصل، نريد نتائج ملموسة".
وتابع: "لقد اجتمعنا مع السيد بايدن هذا الصباح. وأعرب عن رغبته في الاجتماع مرة أخرى هذا المساء أو غدًا"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"
.
وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/مايو الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو؛ لكن أنقرة أعلنت عن تحفظها على انضمامهما، واتهمت الدولتين بإيواء "عناصر إرهابية" مطلوبة في تركيا.
وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.