https://arabic.sputniknews.com/20220628/أمريكا-تعتزم-الإعلان-عن-انتشار-عسكري-طويل-الأمد-في-أوروبا-1064371023.html
أمريكا تعتزم الإعلان عن انتشار عسكري طويل الأمد في أوروبا
أمريكا تعتزم الإعلان عن انتشار عسكري طويل الأمد في أوروبا
كشف مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستعلن عن انتشار عسكري طويل الأمد في أنحاء أوروبا خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في مدريد. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T15:04+0000
2022-06-28T15:04+0000
2022-06-28T15:04+0000
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
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قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إنه سيكون هناك "إعلانات محددة غدا بشأن التعهدات الخاصة بنشر قوات إضافية برية وبحرية وجوية على المدى الطويل"، بحسب "فرانس برس".وأوضح سوليفان أن القوات ستتركز في مناطق البلطيق والبلقان والجناح الشرقي للناتو المتاخم لروسيا.وأشار سوليفان إلى أن الناتو ككل سيعلن عن "مجموعة أهداف تاريخية... بشأن مسألة وضع القوات".وأكد على أن تعزيز قوات الحلف في أوروبا ليس ردا فوريا فقط على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ولكن بسبب التغيير طويل الأمد في الواقع الاستراتيجي.وقال المسؤول الأمريكي: إن أحد عمليات الانتشار التي سيعلن عنها ستكون تمركز 6 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية في القاعدة الأمريكية في روتا، جنوب إسبانيا، بدلا من الأربع الحالية.وكانت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، قد ذكرت أمس نقلا عن مصادر لم تسمها، أن "بايدن سيعلن عن تمديد الوجود العسكري الأمريكي المتزايد في بولندا أثناء وجوده في مدريد لحضور قمة زعماء الناتو".
https://arabic.sputniknews.com/20220627/ميدفيديف-انضمام-السويد-وفنلندا-للناتو-ليس-تهديدا-لروسيا-لكن-سنعمل-على-تعزيز-حدودنا-1064322635.html
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الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تعتزم الإعلان عن انتشار عسكري طويل الأمد في أوروبا
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كشف مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستعلن عن انتشار عسكري طويل الأمد في أنحاء أوروبا خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في مدريد.
قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إنه سيكون هناك "إعلانات محددة غدا بشأن التعهدات الخاصة بنشر قوات إضافية برية وبحرية وجوية على المدى الطويل"، بحسب "فرانس برس".
وأوضح سوليفان أن القوات ستتركز في مناطق البلطيق والبلقان والجناح الشرقي للناتو المتاخم لروسيا.
وأشار سوليفان إلى أن الناتو ككل سيعلن عن "مجموعة أهداف تاريخية... بشأن مسألة وضع القوات".
وأكد على أن تعزيز قوات الحلف في أوروبا
ليس ردا فوريا فقط على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ولكن بسبب التغيير طويل الأمد في الواقع الاستراتيجي.
وقال المسؤول الأمريكي: إن أحد عمليات الانتشار التي سيعلن عنها ستكون تمركز 6 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية في القاعدة الأمريكية في روتا، جنوب إسبانيا، بدلا من الأربع الحالية.
وكانت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، قد ذكرت أمس نقلا عن مصادر لم تسمها، أن "بايدن سيعلن عن تمديد الوجود العسكري الأمريكي المتزايد في بولندا أثناء وجوده في مدريد لحضور قمة زعماء الناتو".