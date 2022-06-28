https://arabic.sputniknews.com/20220628/أمريكا-مقتل-عاملة-في-مطعم-شهير-بعد-خلاف-مع-زبون-حول-المايونيز-1064376835.html
أمريكا... مقتل عاملة في مطعم شهير بعد خلاف مع زبون حول "المايونيز"
أمريكا... مقتل عاملة في مطعم شهير بعد خلاف مع زبون حول "المايونيز"
تعرضت عاملة في مطعم "صب واي" للوجبات السريعة في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية للقتل رميا بالرصاص على يد أحد الزبائن الغاضبين. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T16:49+0000
2022-06-28T16:49+0000
2022-06-28T16:49+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وذكر بيان صحفي صادر من إدارة الشرطة، أمس الاثنين، أنه تم استدعاء قوات الأمن إلى المطعم الواقع بالقرب من استاد "مرسيدس بنز" وسط مدينة أتلانتا بعد الساعة 6:30 مساء بقليل بالتوقيت المحلي، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.ولدى وصول الضباط إلى مكان الحادث، اكتشفوا تعرض عاملتين لإطلاق النار، وتم الإعلان عن وفاة إحداهما داخل المستشفى في وقت لاحق.وأضاف البيان أن "المشتبه به دخل إلى المطعم ليطلب شطيرة، وكان هناك خطب ما بها، وهو وجود الكثير من المايونيز، الأمر الذي جعله مستاء للغاية، لدرجة أنه قرر أن يبدد غضبه على اثنين من الموظفات".وأشارت الشرطة إلى أن المتهم يبلغ من العمر 36 عاما، وألقي القبض عليه، مساء الأحد، واستخدم مسدسا أثناء الحادث.وحدد تقرير الطب الشرعي أن المرأة المقتولة جراء الحادث تدعى، بريتاني ماكون، وتوفيت عن عمر 26 عاما، وأن السبب الأولي للوفاة هو جروح ناجمة عن طلقات نارية.وقالت الشرطة إن العاملة الأخرى تبلغ من العمر 24 عاما، وتعرضت لإطلاق نار هي الأخرى، وفي حالة حرجة، وكان ابنها البالغ من العمر 5 سنوات في محل "صب واي" وقت إطلاق النار.ووقعت 74 جريمة قتل في مدينة أتلانتا منذ بداية العام الحالي، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن إدارة الشرطة، وهي زيادة بنسبة 19 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/تقرير-أمريكا-شهدت-246-عملية-إطلاق-نار-جماعي-في-2022-حتى-الآن-1063220375.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أمريكا... مقتل عاملة في مطعم شهير بعد خلاف مع زبون حول "المايونيز"
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تعرضت عاملة في مطعم "صب واي" للوجبات السريعة في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية للقتل رميا بالرصاص على يد أحد الزبائن الغاضبين.
وذكر بيان صحفي صادر من إدارة الشرطة، أمس الاثنين، أنه تم استدعاء قوات الأمن إلى المطعم الواقع بالقرب من استاد "مرسيدس بنز" وسط مدينة أتلانتا بعد الساعة 6:30 مساء بقليل بالتوقيت المحلي، وفقا لشبكة "سي إن إن"
الأمريكية.
ولدى وصول الضباط إلى مكان الحادث، اكتشفوا تعرض عاملتين لإطلاق النار، وتم الإعلان عن وفاة إحداهما داخل المستشفى في وقت لاحق.
وأضاف البيان أن "المشتبه به دخل إلى المطعم ليطلب شطيرة، وكان هناك خطب ما بها، وهو وجود الكثير من المايونيز، الأمر الذي جعله مستاء للغاية، لدرجة أنه قرر أن يبدد غضبه على اثنين من الموظفات".
وأشارت الشرطة إلى أن المتهم يبلغ من العمر 36 عاما، وألقي القبض عليه، مساء الأحد، واستخدم مسدسا أثناء الحادث.
وحدد تقرير الطب الشرعي أن المرأة المقتولة جراء الحادث تدعى، بريتاني ماكون، وتوفيت عن عمر 26 عاما، وأن السبب الأولي للوفاة هو جروح ناجمة عن طلقات نارية.
وقالت الشرطة إن العاملة الأخرى تبلغ من العمر 24 عاما، وتعرضت لإطلاق نار هي الأخرى، وفي حالة حرجة، وكان ابنها البالغ من العمر 5 سنوات في محل "صب واي" وقت إطلاق النار.
ووقعت 74 جريمة قتل في مدينة أتلانتا منذ بداية العام الحالي، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن إدارة الشرطة، وهي زيادة بنسبة 19 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.