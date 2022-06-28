عربي
الأردن .. ولي العهد يصل العقبة لبحث ملابسات الحادث
https://arabic.sputniknews.com/20220628/أمير-قطر-يستقبل-طحنون-بن-زايد-صورة-1064356037.html
أمير قطر يستقبل طحنون بن زايد... صورة
أمير قطر يستقبل طحنون بن زايد... صورة
استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني الإماراتي. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T12:11+0000
2022-06-28T12:11+0000
أخبار قطر اليوم
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1053615007_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_52f7aba2786b32a1a9ad1ac83b8beba7.jpg
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام، "بحث الجانبان العلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك لما فيه الخير والتقدم والتنمية لشعبيهما الشقيقين وبما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية".ونقل الشيخ طحنون، إلى الشيخ تميم بن حمد، "تحيات رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وتمنياتهما له دوام الصحة والسعادة ولدولة قطر وشعبها الشقيق مزيداً من الرفعة والرخاء والازدهار في ظل قيادته".فيما حمل أمير دولة قطر، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان "تحياته إلى رئيس دولة الإمارات، ووالشيخ محمد بن راشد وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1053615007_17:0:925:681_1920x0_80_0_0_64fb5c79e5991baecb7bdc46b69f9ceb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

أمير قطر يستقبل طحنون بن زايد... صورة

12:11 GMT 28.06.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREمستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد
مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
تابعنا عبرTelegram
استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني الإماراتي.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام، "بحث الجانبان العلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك لما فيه الخير والتقدم والتنمية لشعبيهما الشقيقين وبما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
ونقل الشيخ طحنون، إلى الشيخ تميم بن حمد، "تحيات رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وتمنياتهما له دوام الصحة والسعادة ولدولة قطر وشعبها الشقيق مزيداً من الرفعة والرخاء والازدهار في ظل قيادته".
فيما حمل أمير دولة قطر، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان "تحياته إلى رئيس دولة الإمارات، ووالشيخ محمد بن راشد وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала