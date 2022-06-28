https://arabic.sputniknews.com/20220628/أمير-قطر-يستقبل-طحنون-بن-زايد-صورة-1064356037.html
أمير قطر يستقبل طحنون بن زايد... صورة
أمير قطر يستقبل طحنون بن زايد... صورة
استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني الإماراتي. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T12:11+0000
2022-06-28T12:11+0000
2022-06-28T12:11+0000
أخبار قطر اليوم
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام، "بحث الجانبان العلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك لما فيه الخير والتقدم والتنمية لشعبيهما الشقيقين وبما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية".ونقل الشيخ طحنون، إلى الشيخ تميم بن حمد، "تحيات رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وتمنياتهما له دوام الصحة والسعادة ولدولة قطر وشعبها الشقيق مزيداً من الرفعة والرخاء والازدهار في ظل قيادته".فيما حمل أمير دولة قطر، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان "تحياته إلى رئيس دولة الإمارات، ووالشيخ محمد بن راشد وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أمير قطر يستقبل طحنون بن زايد... صورة
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استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني الإماراتي.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام، "بحث الجانبان العلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك لما فيه الخير والتقدم والتنمية لشعبيهما الشقيقين وبما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
ونقل الشيخ طحنون، إلى الشيخ تميم بن حمد، "تحيات رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وتمنياتهما له دوام الصحة والسعادة ولدولة قطر وشعبها الشقيق مزيداً من الرفعة والرخاء والازدهار في ظل قيادته".
فيما حمل أمير دولة قطر، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان "تحياته إلى رئيس دولة الإمارات، ووالشيخ محمد بن راشد وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم".