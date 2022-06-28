https://arabic.sputniknews.com/20220628/أول-تحرك-من-ملك-الأردن-بعد-حادثة-تسرب-الغاز-في-العقبة-1064372599.html

أول تحرك من ملك الأردن بعد حادثة تسرب الغاز في العقبة

أول تحرك من ملك الأردن بعد حادثة تسرب الغاز في العقبة

كشف الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، عن أول تحرك من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بعد حادثة تسرب الغاز السام في مدينة العقبة. 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T15:27+0000

2022-06-28T15:27+0000

2022-06-28T15:27+0000

أخبار الأردن

ملك الأردن عبدالله الثاني

العالم العربي

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وقال في بيان له: إن ملك الأردن ترأس اجتماعا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات حول الحادثة.وأفادت مصادر إعلامية أردنية، اليوم الثلاثاء، عن وصول ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله، اليوم الثلاثاء، إلى موقع حادثة العقبة على خلفية تسرب غاز سام من صهريج في أحد موانئها.وبحسب موقع "المملكة" الأردني، يأتي ذلك بعد وقوع حادثة تسرب غاز سام من صهريج في أحد موانئ العقبة، حيث تفقد ولي العهد الموقع وبحث مع المسؤولين حيثيات الحادث.وكان المدعي العام الأردني قد تفقد أيضا صباح، اليوم الثلاثاء، الموقع لمعرفة جميع ملابسات الحادث، حيث رافقه فريق من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية للكشف وجمع العينات والأدلة في موقع الحادث ومباشرة إجراءات التحقيق، وما زال التحقيق جارياً لمعرفة جميع ملابسات الحادث.فيما أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، في وقت سابق اليوم، عن عودة الحياة إلى طبيعتها في محافظة العقبة، واستنئاف حركة المواني والملاحة بشكل كامل.يشار إلى أن عدد ضحايا حادث تسرب الغاز السام الذي وقع في ميناء العقبة، أمس الاثنين، ارتفع إلى 13 شخصا، فضلا عن إصابة العشرات بينهم حالتان حرجتان نقلتا إلى العاصمة عمان، وفق بيان سابق للحكومة.

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أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي